主政者要有「誠信」！議員質疑林姿妙有無說「讀冊免錢」

2019-05-23 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣長林姿妙今天在議會備詢時，針對有無說過「讀冊免錢」一事扯不清，議員在議場播放影片，證明林姿妙選前曾說過「學費免錢」，依此追問她有沒有說過，林未正面回答，議員陳文昌提醒林，主政者要有「誠信」，如果不好好講清楚，這件事將跟著你4年。

宜蘭縣政府最近在追加預算中編列1億多元免費營養預算送議會審議中，但其中並沒有編列「讀冊免錢」預算。縣議員劉添梧謝燦輝與陳文昌認為，縣長林姿妙選舉前多次提出「讀冊免錢、呷飯免錢」政策，選後做半套，政策卻跳票。林姿妙解釋，她選前說的是「孩子去學校讀冊時呷飯免錢」，縣府先求有再求好。

縣議員陳鴻禧等人表示，縣長任內推動免費營養午餐政策，4年吃掉10億元，將會對縣政建設嚴重產生排擠效應。林姿妙說不會。

陳文昌表示，建設有輕重緩急，不可能不產生排擠。劉添梧舉例說，打造轉運站的共乘制度很好，對於化解雪隧塞車有幫助，但縣府連5、600萬元都編不出來，所以免費營養午餐怎麼不會產生建設排擠呢？

謝燦輝接連追問林姿妙，到底有沒有說過「讀冊免錢」，有或沒有，一句話就好，當縣長應該要有擔當，但林姿妙沒有正面回答，一再稱「先求有再求好」，朝此目標走，有就編列。

議員不滿並截取林之前在公開座談影帶，在議場公開播放說過「學費免錢」，證實明明有說過。