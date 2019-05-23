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主政者要有「誠信」！議員質疑林姿妙有無說「讀冊免錢」

2019-05-23 16:13聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭縣長林姿妙今天在議會備詢時，針對有無說過「讀冊免錢」一事扯不清，議員在議場播放影片，證明林姿妙選前曾說過「學費免錢」，依此追問她有沒有說過，林未正面回答，議員陳文昌提醒林，主政者要有「誠信」，如果不好好講清楚，這件事將跟著你4年。

宜蘭縣政府最近在追加預算中編列1億多元免費營養預算送議會審議中，但其中並沒有編列「讀冊免錢」預算。縣議員劉添梧謝燦輝與陳文昌認為，縣長林姿妙選舉前多次提出「讀冊免錢、呷飯免錢」政策，選後做半套，政策卻跳票。林姿妙解釋，她選前說的是「孩子去學校讀冊時呷飯免錢」，縣府先求有再求好。

縣議員陳鴻禧等人表示，縣長任內推動免費營養午餐政策，4年吃掉10億元，將會對縣政建設嚴重產生排擠效應。林姿妙說不會。

陳文昌表示，建設有輕重緩急，不可能不產生排擠。劉添梧舉例說，打造轉運站的共乘制度很好，對於化解雪隧塞車有幫助，但縣府連5、600萬元都編不出來，所以免費營養午餐怎麼不會產生建設排擠呢？

謝燦輝接連追問林姿妙，到底有沒有說過「讀冊免錢」，有或沒有，一句話就好，當縣長應該要有擔當，但林姿妙沒有正面回答，一再稱「先求有再求好」，朝此目標走，有就編列。

議員不滿並截取林之前在公開座談影帶，在議場公開播放說過「學費免錢」，證實明明有說過。

雙方你來我往，最後陳文昌強調，林姿妙之前接受周刊採訪與參加台北市同鄉會活動時，都曾經公開說過讀冊免錢，坊間也一直都流傳，讀冊免錢、呷飯免錢， 主政者要有誠信面對縣民，縣長究竟有沒有說過「讀冊免錢」沒關係，這件事如果不好好講清楚，將會跟著你4年。

宜蘭縣議員謝燦輝（右）與劉添梧質詢縣長林姿妙有無說過「讀冊免錢」，誠信問題扯不清...
宜蘭縣議員謝燦輝（右）與劉添梧質詢縣長林姿妙有無說過「讀冊免錢」，誠信問題扯不清。記者戴永華╱攝影
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陳文昌議員批評縣長林姿妙針對「讀冊免錢」問題扯不清，這個誠信問題會跟著你4年。圖...
陳文昌議員批評縣長林姿妙針對「讀冊免錢」問題扯不清，這個誠信問題會跟著你4年。圖╱截取議會網路畫面
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林姿妙營養午餐

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