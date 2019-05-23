影／當年遣返流下悲傷淚 灣生今重回基隆港心情激動

2019-05-23 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



「基隆到了！」一群從台北市建成小學畢業的灣生們，今日相約回到對台灣最後回憶的地方基隆港，有人紅了眼眶、有人凝神不語。會長新井基也說，他在台灣出生，20歲搭船回到從沒去過的母國，心情很悲傷，船開了他站在舺板上，看著基隆越來越小，忍不住流下淚來，今天重新踏上這塊土地，腦海跑出以前很多回憶，很激動。

這群灣生想回基隆的心願，輾轉被基隆市文化局長陳靜萍得知，林右昌很歡迎，而促成了今天的基隆行，灣生阿公阿嬤們這趟回台，透過基隆市政府的協助，除了到當年搭船回日本的西岸旅客碼頭參訪外，也要到大沙灣海水浴場及市長官邸周邊探尋他們小時候的足跡，回味過往的時光。

會長新井基也帶著十多位同在建成小學畢業的灣生，和他們第二代第三代家人共60多人，一抵達基隆港西岸，有人紅了眼眶、有人凝神不語。

新井說，小時候校外教學會到基隆大沙灣游泳，他們對基隆很有感情和印像，基隆比以前更進步更現代了，能夠再回到這裡再看到這個港口很高興，他在台灣出生，73年前遣返回日本，對他而言是要到外國的事情，船開了他站在舺板上，看著基隆越來越小，忍不住流下悲傷的流淚，當時以為再也不會回來了。今天重新踏上這塊土地，腦海跑出以前回憶，心情很激動。

大場說，他的太太叫隆子，太太的姐姐叫基子，兩個雙胞胎姐妹在基隆出生，因而取名基子和隆子，他是基隆女婿，他帶著女兒回到太太的故鄉，很開心。

還有人秀出爸爸的墳墓照，墓碑竟是台灣，這些灣生對台灣都有著深深的思念。