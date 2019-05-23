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保護台灣荖葉產業 劉櫂豪提修法拉高進口關稅

2019-05-23 15:11中央社 台東縣23日電

台灣進口荖葉關稅偏低，衝擊台灣荖葉產業。立委劉櫂豪提案修改關稅法，將荖葉、荖花進口稅提高至200%，保護台灣農民。

台灣荖花、荖葉主要產地是台東，也是台東最重要的經濟作物，不過，受到進口荖葉、荖花衝擊，價錢不穩定。尤其是尼伯特颱風過後，台東荖葉、荖花減產，但進口量也跟著增加，衝擊價格。

劉櫂豪今天在立法院提案「海關進口稅則部分稅則修正草案」，將進口荖花、荖葉的關稅從原來0%至20%提高到200%，藉此抑制荖花、荖葉的進口，保護台灣荖葉、荖花產業。

劉櫂豪表示，荖葉荖花進口量從103年的73公噸逐年增加至106年的1914公噸，衝擊荖葉價格，影響台東荖葉農生計，而且也對政府推動檳榔防制帶來負面效果，因此特擬訂海關進口稅則修正草案，將原本荖葉荖花的0%至20%關稅，均提高至200%。

劉櫂豪表示，這項提案不僅能配合政府檳榔防制措施，並兼顧保護國內產業，現階段確保荖葉農生計，且對檳榔價格衝擊每顆不到1/4元，為多贏局面之方案。

劉櫂豪進一步解釋，荖葉荖花為國人嚼食檳榔之添加物，衛福部因健康因素擬訂檳榔防制規範，農委會亦配合各項輔導轉作等配套措施，然在管制進口上對於檳榔雖有擬訂配額限制，惟荖葉荖花卻毫無限制，尤其荖葉進口量從103年73公噸，逐年增至106年1914公噸。

劉櫂豪表示，如果政府一方面輔導檳榔及荖花、荖葉轉作，一方面又開放毫無限制進口，只會造成國人嚼食檳榔從國產改為進口而已，對於檳榔防制毫無助益。

提高關稅遏制進口量後，後續農民可逐年配合政府的檳榔防制相關配套，在影響生計最小的衝擊下，完成輔導轉作，國人也能逐年降低嚼食檳榔之意願，方能達到雙贏的局面。

鹿野鄉田姓荖葉農說，政府長期對荖葉荖花不重視，遇到天災產量少，價格要上揚時，盤商就大量進口荖葉，打擊本土荖葉，盼用提高關稅的方法抑制荖花荖葉進口。

劉櫂豪台東尼伯特颱風

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