報名就送冷泉泡湯券 蘇澳籃球鬥牛賽還有獎金拿

2019-05-23 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



球賽記者會上，蘇澳鎮文化國中的熱舞社熱情動感舞蹈。圖／蘇澳鎮公所提供 分享 facebook 宜蘭縣蘇澳鎮「冷泉盃三對三籃球鬥牛賽」，今天受理報名，鎮公所宣布，不但優勝有獎金，報名就送冷泉湯屋免費泡湯券。

蘇澳鎮長李明哲、鎮民代表會主席歐進義、縣警局蘇澳分局長廖韋勝今天還組隊，與文化國中籃球校隊尬球，激戰暖身，文化國中的熱舞社熱情動感舞蹈，青春洋溢。

李明哲指出，競賽分組為國中男女組、高中男女組、社會男女組，限200隊，免報名費，報名就送冷泉免費泡湯券，今天起到6月21日受理報名。

賽事7月14日在文化國中體育館舉行，開幕日將現場開放趣味親子組30隊，可上網站https://forms.gle/z6tNzBgkWREbWL1o6報名或鎮公所民政課現場報名。

這項比賽也是為慶祝蘇澳鎮冷泉新建工程完工，首度結合蘇澳警察分局合辦，並宣導反毒。

李明哲指出，冷泉新建工程可在下個月（6月）前完工試營運，暑假旺季全面開放，冷泉公園完工營運後，將重新扮演觀光發展火車頭角色，為蘇澳鎮注入周邊景點活化新能量。

蘇澳分局長廖韋勝指出，毒販為吸引青少年，發展出「酷炫名稱」、「運動飲料包」、「自創品牌」或「假借知名品牌包裝」型態新興毒品包裝，如果家中或學校出現這些類似的包裝品，或青少年有不正常精神亢奮等行為舉止，可能是使用混合型毒品，請立即通報警察單位處理。