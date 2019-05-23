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砸6250萬元再造 蘇澳運動公園明年完工可泡冷溫泉

2019-05-23 12:40聯合報 記者羅建旺╱即時報導

斥資6250萬元的宜蘭縣蘇澳鎮立運動公園優質再造改善工程，今天開工了。

蘇澳鎮長李明哲、鎮民代表會主席歐進義、宜蘭縣蘇澳鎮體育會會長陳順平、蘇澳鎮體育會網球委員會會長莊輝鋒、蘇澳鎮早泳會會長陳永坤等人共同主持典禮，祭拜儀式後，以金鎯頭敲破紅瓦儀式，象徵整建工程正式開工。

鎮公所表示，工程工期預計300日曆天，明年完成，其中，游泳池預計明年暑假完成招商作業後，重新開放使用。

李明哲指出，蘇澳鎮立運動公園在民國80年籌建完成，設有游泳池、籃球場、網球場、壘球場、溜冰場、停車場、休閒步道等，是重要休閒運動場所。

不過，也發現室外50公尺水道的標準泳池常年漏水嚴重，熱泵設備老舊加熱效能不彰，加上蘇澳鎮特殊地理環境及氣候影響，多雨潮濕，鎮立運動公園位處風口，戶外多處設施、地坪陸續出現老化損壞。

李明哲說，為此，鎮公所向中央爭取經費，獲得體育署專款補助5千萬元，加上公所配合款1250萬，總計6250萬元投入大改造，打造優質運動環境。

鎮公所表示，改造工程中，將重建室外50公尺標準游泳池，打造不鏽鋼池體及無障礙入水坡道，營造友善運動環境，並結合在地冷泉資源特色，將增設冷泉泡湯區、spa高溫水療池。

此外，使用率極高的戶外網球場、籃球場，地坪鋪面將全面刨除更新、更換LED燈具夜間照明，並整合既有畸零地空間，營造帶狀親子休憩步道，成為各年齡層均能使用的運動空間。

蘇澳鎮長李明哲、鎮民代表會主席歐進義、宜蘭縣蘇澳鎮體育會會長陳順平、蘇澳鎮體育會...
蘇澳鎮長李明哲、鎮民代表會主席歐進義、宜蘭縣蘇澳鎮體育會會長陳順平、蘇澳鎮體育會網球委員會會長莊輝鋒、蘇澳鎮早泳會會長陳永坤等人以金鎯頭敲破紅瓦儀式開工。圖／蘇澳鎮公所提供
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斥資6250萬元的宜蘭縣蘇澳鎮立運動公園優質再造改善工程，今天開工了。圖／蘇澳鎮...
斥資6250萬元的宜蘭縣蘇澳鎮立運動公園優質再造改善工程，今天開工了。圖／蘇澳鎮公所提供
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