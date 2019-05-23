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小燕鷗沙灘築巢 宜蘭縣府：要劃區保護

2019-05-23 12:12聯合報 記者羅建旺╱即時報導

珍稀的小燕鷗成群飛到宜蘭海邊繁殖，在沙灘築巢與下蛋，但沒有任何屏障與防護，鳥友擔心進出沙灘的人車騷擾或誤踩，也怕野狗偷蛋，發出求助與呼籲，宜蘭縣政府今天表示，將會調查巢穴與標記，劃設範圍保護，研議是否以消波塊阻出入口，避免車輛進入，設木樁圍護，甚至挖壕溝，有如護城河般保護起來。

「台灣極少處是牠們的繁殖地，非常重要，一定要保護！」宜蘭縣政府今天指出，小燕鷗3月到8月會在台灣，宜蘭是重要的繁殖地，主要出海口、高灘地、沙洲等，從記錄來看，最高峰曾到400隻，但目前目擊觀測到的數量約只有120隻，顯示族群愈來愈少，更要保護。

縣政府表示，5月是小燕鷗繁殖的高峰期，牠們築巢下蛋的地點多選擇在空曠處，不喜歡有草或遮蔽，因此，巢穴往往裸露，除避免人類誤入與騷擾外，最怕的是大雨沖刷巢穴，與野狗挖食鳥蛋，因此，目前已與相關保育團體連繫，會勘與調查後，劃設一定範圍保護。

「請不要靠近！」長期記錄宜蘭生態的賴姓鳥友指出，小燕鷗們已經在沙灘上開始下蛋了，一顆蛋如10元硬幣大小，每窩少則1顆，則3顆，陸續下蛋中，成為生態奇觀，沙灘成為小燕鷗的產房，但怕鳥蛋與棲地被破壞，請民眾不要開四輪傳車或沙灘車在沙灘亂闖，走在沙灘上要小心別踩到蛋，千萬別去撿拾鳥蛋，生態保育須靠大家共同來努力。

長期記錄宜蘭生態的賴姓鳥友發現，在五結鄉海邊，最近出現大群交配與繁殖的燕鷗們，已...
長期記錄宜蘭生態的賴姓鳥友發現，在五結鄉海邊，最近出現大群交配與繁殖的燕鷗們，已經在沙灘上開始下蛋了。圖／賴姓鳥友提供
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長期記錄宜蘭生態的賴姓鳥友發現，在五結鄉海邊，最近出現大群交配與繁殖的燕鷗們，已...
長期記錄宜蘭生態的賴姓鳥友發現，在五結鄉海邊，最近出現大群交配與繁殖的燕鷗們，已經在沙灘上開始下蛋了。圖／賴姓鳥友提供
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沙灘生態保育

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