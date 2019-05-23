國小校長空拍美景 玉里黑熊稻田紅到國外

2019-05-23 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



「能替黑熊跟玉里爭取曝光機會，我覺得很榮幸！」

愛好攝影的花蓮縣玉里鎮中城國小校長李東泰，今年四、五月間用空拍機拍攝玉里黑熊稻田美景，外交部發現後驚為天人，經其同意引用刊登在西班牙文版本的「今日台灣」網站，透過網路無遠弗屆的能量，讓台灣黑熊及玉里風光瞬間躍上全球所有西語系國家版面，讓地方及校園都倍感光榮。

李東泰說，自己的故鄉在新北市，大學就讀花蓮師院後就到玉里從事教職近30年，現在玉里就像他的第二故鄉，由於對藝術及美術有興趣，因此選讀初等教育系美勞教育組，當時繪畫、勞作及攝影都有涉獵，出社會工作後也持續接觸攝影技巧。

李東泰提到，他兩年前買下人生第一台入門級空拍機，使用不久後覺得解析度太低，再入手第二台中高階機型，工作之餘他經常帶著空拍機在花蓮南區上山下海，除了拍攝鄰近玉里、富里及瑞穗一帶美景，印象最深刻的是曾經操作空拍機，在近五百公尺的空中巧遇大冠鷲，牠好奇的對空拍機探了探頭還好沒有撞上，讓同步監看影像的他虛驚一場，是令他印象最深的空拍經驗。