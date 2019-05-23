史無前例！宜縣長備詢由秘書長陪坐報告席 挨轟大笑話

2019-05-23 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣議會今進行縣長施政總質詢，縣長林姿妙走上報告席時，竟由秘書長陪坐在報告席旁，不但惹來縣議員抗議，民進黨議會黨團也痛批，不合體制，全國史無前例，更抗議議長認可此作法，創下縣政惡例。

今天縣長總質詢首日，原本秘書長座位距離縣長還有三個位置，竟然被換到報告席，坐在縣長一旁陪著備詢，開創宜蘭縣先例，全國絕無僅有，引起質詢議員陳鴻禧砲轟亂了體制，無法無天，抗議同黨的議長張建榮偏袒。

民進黨議會黨團召開記者會，總召陳文昌表示，縣長施政總質詢是針對縣長及他的團隊提問，就算縣長講不出來，對縣政不了解或官員傳遞小抄，他們都還可以接受。

但是從來沒有看過由秘書長坐在報告席縣長旁邊，還陪著縣長林姿妙幫忙答詢，這完不合體制，貽笑大方，依照體制就算要陪縣長備詢，也應該是副縣長，宜蘭無法無天，創下史無前例的全國大笑話。

陳文昌砲轟，是不是沒有秘書長陪坐在旁邊縣長，可見林姿妙只是走攤文化握文化，對現改完全不了解，一定要秘書長陪坐在旁邊遞小抄。

民進黨也抗議議長張建榮的做法，如果要創下此一「縣政惡例」，應該經過大會同意，不是任由秘書長坐在一旁 頭低低的，還站起來幫忙答詢。