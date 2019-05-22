夏戀嘉年華3天變8天 花蓮觀光處：藝人卡司仍強

2019-05-22 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮暑假旗艦型活動「夏戀嘉年華」7月將登場，縣議員王燕美今批評，活動天數從3天突然變8天，只剩40多天恐怕邀請不到大牌藝人；縣府觀光處長唐玉書解釋，尊重民意才恢復原本計畫的8天8夜，預算不變，招標時會要求廠商提出夠強的卡司陣容。

「夏戀嘉年華」連辦10多年，包括張惠妹、蕭敬騰、羅志祥等天王天后級人物都曾受邀在夏戀嘉年華演唱，吸引一票粉絲，因為卡司堅強，已成每年夏夜花蓮一大盛事。

王燕美今在議會質詢時指出，本月13日下午縣長在議會施政報告時，觀光處長唐玉書提供的資料，活動日期是7月5到7日，共3天3夜，才隔4天，17日的補充資料裡改成8天8夜，日期也變成7月4至11日。她質疑，活動預算高達3800萬元，如此使用太草率，且只剩下40幾天，3天活動延長到8天，請來的表演者是不是「別的縣市選剩的來湊數？」

觀光處說明，原本計畫比照去年連辦8天8夜，只是後來有在地觀光業者反映，夏天是旅遊旺季，希望部分經費用來提振淡季觀光，才打算減少夏戀嘉年華天數，勻支部分經費用在9、10月淡季辦活動促銷。