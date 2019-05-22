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議員盼基隆市長學韓國瑜拚經濟 林右昌：我不會吹噓

2019-05-22 18:16中央社 基隆市22日電

議員楊秀玉昨天要市長林右昌學韓國瑜拚經濟，林右昌反酸：我不會吹噓，不喜大肆招搖。...
議員楊秀玉昨天要市長林右昌學韓國瑜拚經濟，林右昌反酸：我不會吹噓，不喜大肆招搖。圖／基隆市政府提供
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基隆市議會今天進行施政總質詢，議員楊秀玉希望市長林右昌學習高雄市長韓國瑜拚經濟。林右昌說，不需要與高雄比較，每位政治人物行事風格不同，自己不會沒把握就對外吹噓。

楊秀玉質詢表示，林右昌是不是要學習高雄市長韓國瑜拚經濟精神，交給基隆鄉親一份漂亮的成績單，讓基隆走得出去，世界的經濟走進基隆，這才是基隆人最大的期待，相信林右昌不會輸給韓國瑜，不要讓市民失望。

她說，韓國瑜友商態度贏得海內外支持，到高雄考察投資的企業絡繹不絕，韓國瑜的政策就是「人進貨出發大財」，相信林右昌也做得到，未來是否要跟進韓國瑜。

林右昌答詢，這幾年常有句口號「拚經濟」，但經濟沒有速成不是用拚的，城市若沒有踏實建立起好的法治環境、教育環境及公共設施等，是不可能吸引企業前來投資。

林右昌表示，基隆過去經濟衰敗原因在於都市環境跟不上時代需求，產業當然會出走，市府這幾年最重要就是確定都市定位和發展策略，並擬定計畫向中央爭取預算。

至於城市能見度，林右昌說，基隆這幾年已有大幅提升，市府用最少的預算做最大的行銷，例如，基隆舉辦產業博覽會，其他縣市花了4000萬、5000萬元舉辦類似活動，基隆只花了1000多萬元，用最少的資源帶動基隆能見度。

「我們不需要去跟高雄比，我不喜歡大肆招搖」，林右昌說，自己有8分、9分把握才會對外宣布，不會只有1分或2分就大張旗鼓吹噓有8分、9分，這是政治人物行事風格不同的地方，自己就是在任期內幫基隆紮實打下未來50年的基礎。

韓國瑜基隆林右昌

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