花蓮代理教師聘期遭評不合格 議員楊華美要求改善

2019-05-22 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



全國教師工會總聯合會日前公布各縣市代理教師聘期最新狀況，包括花蓮在內的五縣市，僅給10個月多一點聘期，被聘「不及格」，花蓮縣議員楊華美今天質詢時，要求縣府保障代理教師權益，有穩定教師人力，才能保障縣內學生受教品質。

楊華美指出，縣內代理教師比率，國中普通班 19.7%、國小普通班 17.6%、幼兒園 18%，中小學普通班代理教師占近五分之一，特教代理教師更高，比率達到31.49%，顯示代理老師是全縣不分區域普遍的現象。

她表示，全教總本月13日公布各縣市「善待代理教師評比結果」，花蓮、雲林、南投、苗栗、台東5縣僅給10個月多一點聘期，被評為不及格。

楊華美說，代理教師年資無法被累計，也沒有考績獎金，流動率自然高。她曾接到特教生家長反映，特殊學生對師資異動敏感度特別高，為代理教師爭取穩定的工作權，並非只為保障勞動權益，而是希望創造穩定的師資結構，才能保障花蓮教育品質及孩子的受教權。

縣府教育處長李裕仁指出，縣內代課教師比率高，主因是屬於原住民重點區域，有一定比率的缺額控管；目前國中、小代課教師586人，若給予12個月薪水，一年就要增加4000多萬元經費，對於困窘的縣庫來說，費用龐大；不過，若代理教師兼行政職，會給予12個月薪水。

楊華美質疑，縣府推動「教育希望工程公費留美」計畫，既然有預算連續3年每年投入2390萬元，補助10到20位學生的公費留美，那麼能不能花4600萬元補足薪資結構建？