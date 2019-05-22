花蓮夏戀嘉年華 縮水3天3夜又變回8天8夜

2019-05-22 18:00 中央社 花蓮縣22日電



前花蓮縣長傅崐萁推「夏戀嘉年華」活動邁入第9年，在暑假期間舉辦歌手演唱會一連8天8夜；今年徐榛蔚主縣政，一度縮水為3天3夜，最後又恢復為8天8夜。

無黨籍縣議員王燕美今天在縣政總質詢時指出，縣長徐榛蔚施政總報告書面資料內容，提及2019夏戀嘉年華於108年7月5日至7月7日、3天3夜於六期重劃區辦理。4天後，觀光處長唐玉書再給資料，夏戀嘉年華改為8天8夜，從7月4日到7月11日舉行。

王燕美說，夏戀嘉年華預算新台幣3800萬元，竟然草率改來改去，做事沒有計畫性，這要如何邀來大牌歌手？如何帶動花蓮觀光發展？

唐玉書會後受訪說，今年3月邀請花蓮觀光業者開會聽取意見，會中許多公、協會理事長提出，暑假已是觀光旺季，夏戀嘉年華改為3天3夜，撙節的經費在淡季9、10月舉辦大型活動。

於是從善如流從3天3夜方向規畫，後來與東大門、金三角業者座談，他們希望維持8天8夜，業者各有不同看法，所以請示縣長裁決。

唐玉書說，最後決定今年延續去年已編列的預算，維持8天8夜。全台各縣市中只有花蓮在夏天舉辦大型演唱會，早先也已邀標電視台，採最有利標，不擔心邀不到大牌藝人。