公主郵輪聯合婚禮太搶手 明報名今午已13組要徹夜排隊

2019-05-22 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市今年市民聯合婚禮市政府與公主郵輪合作，7月5日將在有如海上城堡的「盛世公主號」辦婚禮、拍婚紗照，更有5對新人可以免費搭乘遊輪度蜜月。明天上午開始報名，但今天下午已有13組新人到現場排隊，打算徹夜搶名額，市府已在現場放置椅子讓民眾坐，明天上午7時發號碼牌。

市府民政處表示，符合資格的新人，可在明天上午8點至基隆市政府民政處宗教禮儀科現場報名，名額30對，包含5對弱勢幸福名額，額滿截止（備取5對），預計恐會「秒殺」。

基隆有美麗的山海港景適合拍婚紗照，且為亞洲最佳遊輪母港，今年基隆市政府與公主遊輪更合作擴大本次活動，讓新人們登上有「海上的城堡」之稱的「盛世公主號」辦婚禮。

今年婚禮更有許多基隆在地業者配合加入「辦嫁妝」的行列，準備了滿滿的新人賀禮要給新人添喜氣，包括公主遊輪、百威旅遊、基隆港務公司、慶安宮特別贊助新人公主遊輪四日蜜月旅，30對新人裡有5對可免費搭乘、5對半價出航；還有華帥海景飯店贊助1間海景四人套房一晚，而法朶創意婚紗更大方贊助華麗的歐式禮服，讓新人在盛世公主號上許下甜蜜誓言，現場並有翁曉瑜整體造型提供新人補妝服務。

每對新人還可得到市長簽名金鏟子、熊米屋愛心烘焙坊喜餅禮盒、泉利米香牡丹金玉禮盒、掃地機器人、基隆市議長蔡旺璉贊助的直立式蒸汽掛燙機、法朶婚紗攝影服務及8吋水晶相本、婚禮記錄光碟、結婚書約等滿滿的祝福賀禮。此外在地的基隆長榮桂冠酒店、婚宴會館、婚紗業者也合作配合推出優惠方案。