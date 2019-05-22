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挖出古文物停工 基隆和平島另闢空地可停200輛汽車

2019-05-22 15:33聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市和平島每到假日人潮多，停車空間不足，北觀處在和一路闢建停車場，但施工現場挖出考古文物，緊急停工。立委蔡適應協調基隆港務公司將和一路2巷的微型艇碼頭旁閒置空地，提供給北觀處及和平島公園營運廠商租用，作為臨時停車之用，6月底完工，將可以提供180到200個汽車停車位，紓解和平島的停車需求。

基隆市文化局執行大基隆歷史場景再現計畫時，由中研院、清大人類學研究所和西班牙考古團隊發現貝塚、獸骨、陶片、磨尖器、繩紋陶、夜光嶸螺等橫跨多個時代的文物，依據文資法的相關規定請停車場停止施工。

為解決和平島假日停車位一位難求、以及交通雍塞問題，立委蔡適應、市議員張顥瀚今天邀請當地和憲里長蘇來成、北觀處、基隆港務公司、基隆市政府交通旅遊處、和平島公園營運廠商，協調整頓社寮橋旁和一路2巷港務公司用地，提供臨時停車之用

蘇來成說，和平島假日時，由於遊客眾多停車場一位難求，許多車輛都在和一路和平一路回堵，受限於土地面積有限，希望中央和基隆市政府可以協助改善。

張顥瀚表示，和平島是基隆近幾年重要發展的觀光區域，連結阿根納造船廠、正濱漁港色彩屋、基隆天顯宮、和平島公園等景點，去年開始就有大量的車潮湧進，造成地方交通的壅塞，居民感受到回家的時間變久了，以及觀光發展所帶來的停車需求，向港務公司爭取和一路2巷的微型艇碼頭閒置空間為停車場之用。

蔡適應指出，去年和平島相關的觀光景點串連後，車潮相當的多，也陸續推動了和一路的停車場整頓計畫，但是和一路停車場和平一路停車場一樣，相繼挖掘到古代文物，所以必須停工等待考古挖掘，為了積極改善停車問題協調基隆港務公司，將和一路2巷的微型艇碼頭旁閒置空地，提供給北觀處及和平島公園營運廠商租用、整頓，作為臨時停車之用。

北觀處在和一路闢建停車場，但施工現場挖出考古文物，緊急停工。圖／立委蔡適應辦公室...
北觀處在和一路闢建停車場，但施工現場挖出考古文物，緊急停工。圖／立委蔡適應辦公室提供
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北觀處在和一路闢建停車場，但施工現場挖出考古文物，緊急停工。圖／立委蔡適應辦公室...
北觀處在和一路闢建停車場，但施工現場挖出考古文物，緊急停工。圖／立委蔡適應辦公室提供
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立委蔡適應協調基隆港務公司將和一路2巷的微型艇碼頭旁閒置空地，提供給北觀處及和平...
立委蔡適應協調基隆港務公司將和一路2巷的微型艇碼頭旁閒置空地，提供給北觀處及和平島公園營運廠商租用，作為臨時停車之用，將可以提供180到200個汽車停車位。圖／立委蔡適應辦公室提供
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立委蔡適應協調基隆港務公司將和一路2巷的微型艇碼頭旁閒置空地，提供給北觀處及和平...
立委蔡適應協調基隆港務公司將和一路2巷的微型艇碼頭旁閒置空地，提供給北觀處及和平島公園營運廠商租用，作為臨時停車之用，將可以提供180到200個汽車停車位。圖／立委蔡適應辦公室提供
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基隆港和平島停車場

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