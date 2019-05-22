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徐乃麟大動作澄清詐欺案 記者會上卻遭對方「突襲」

淡蘭古道會師 柯文哲侯友宜林姿妙將同路登山

2019-05-22 15:25聯合報 記者羅建旺╱即時報導

淡蘭古道是北台灣交通的百年山徑，宜蘭縣轄內的古道系統有隆嶺古道、草嶺古道、桃源谷步道、石空古道及跑馬古道等，台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣將在6月1日會師，預計出席的台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙可望與交通部長林佳龍等一起，同登石空古道。

宜蘭縣政府指出，淡蘭古道為早期先民對「淡水廳」至「噶瑪蘭廳」間交通路線的概稱，在數百年的時間軸上，因先民不同的需求與目的，而逐漸演變不同的路徑，形成現今橫跨台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣4縣市錯綜且綿密的路網。

為促進淡蘭百年山徑路網系統跨縣市串聯，確保路網系統連續性及整體性，社團法人千里步道協會2016年發起「重現淡蘭風華‧守護百年山徑」守護，邀集經濟部水利署、農委會林務局、農委會水土保持局及交通部觀光局等參與，並由台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣市首長簽署守護宣言，期許重現建構北台灣古道系統，保存自然人文。

縣政府指出，為重現淡蘭百年山徑風華，宜蘭縣是一塊不可或缺的拼圖，千里步道協會今年初拜會縣長林姿妙，預計在下個月（6月1日）台灣步道日當天，由4縣市首長及相關中央部會將移師宜蘭舉行「台灣步道日淡蘭會師活動」，共同為了淡蘭古道文化徑整體願景盡一份心力，同時也能與宜蘭縣在地的觀光資源行成緊密連結系統，以文化帶動觀光，以文化啟動經濟。

縣政府今天表示，經連繫，除縣長林姿妙外，目前預計出席的有台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，而基隆市長林右昌則派代表出席，同時，交通部長林佳龍將可望參加，當天將在宜蘭縣頭城鎮外澳遊客中心會師後，沿著外澳的石空古道而行，依路程分級，最遠將全程走完石空古道到新北交界。

縣政府指出，到今年為止，針對步道路線的確立、分級標準、指標及識別系統及步道整建維護等已有相當成果，未來也將透過國際交流締結友誼步道及參與世界步道大會之方式，將淡蘭古道百年風華發揚國際。

石空步道全長約6公里，曾是宜蘭商人挑茶到台北雙溪銷售的貿易山路，沿著梗枋溪上游，風景優美，登高可欣賞壯麗太平洋，穿林踏石，沿溪而行，沿途有多處聚落遺址，歷史景點，如店仔地，是路人歇腳與聊天的地方，石空聚落還留有砌石古牆，昔日古道上，挑著貨物行旅絡繹不絕，北部濱海公路開通後沒落，如今因觀光復興，成了熱門健行步道。

宜蘭縣頭城鎮外澳的石空步道，是淡蘭山徑系統之一，北北基宜首長將在6月1日會師同登...
宜蘭縣頭城鎮外澳的石空步道，是淡蘭山徑系統之一，北北基宜首長將在6月1日會師同登。報系資料照片
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基隆林姿妙

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