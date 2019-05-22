池南露營區新設泡湯區 議員憂汙染水源業者喊冤

2019-05-22 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



縱管處委外的花蓮壽豐鄉池南露營區，今天有縣議員張懷文及賴國祥質疑ROT營運業者未經申請，私設湯屋，憂心汙水排放到荖溪，下游自來水廠取用水源遭到汙染。業者喊冤表示，只是整建既有設施，並非新建，目前只是在試營運，因對法規不是很了解，若需要申請相關證照都會盡快申請。

位於鯉魚潭畔的池南露營區，由縱谷處依促參法以ROT（重建、營運、移轉）方式經營，原本為兒童水上樂園模式經營，一度荒廢多年，因應遊憩型態轉變，業者去年底向縱管處提出1400萬元的投資案，要轉型為露營區，提供更好的遊憩服務。

花蓮縣議員賴國祥發現，業者疑似增建湯屋，是否已取得使用執照不無疑問，且因該處位於水質水量保護區，他憂心汙水排放到荖溪，汙染自來水廠取水水源，影響壽豐全鄉、吉安半數人口的用水安全。

「只是整建，不是新建」業者喊冤說，園區荒廢了7、8年，如今露營風行，才整建既有的盥洗等設施，並沒有新建，且園區內並非溫泉，也沒有使用化學藥劑，經由汙水處理系統排放，不會汙染水源，若整建有影響到使用執照等，該申請都會申請。

縱管處課長李明興表示，業者ROT約期20年，每年繳交租金、權利金約百萬元，因應遊憩型態轉變，要轉型為露營區，提供更好服務，去年底已提出投資計畫或縱管處審核通過。