親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

名廚怎麼了？ 傑米奧利佛的英國餐廳為何「破產」

培植台灣繪本之星 三浦太郎將跨海來台授課

2019-05-22 14:43聯合報 記者羅建旺╱即時報導

培植台灣繪本之星，宜蘭縣文化局、小魯文化合辦「蘭陽繪本創作營」，今天啟動學員招募，國際知名繪本作家三浦太郎，受邀來臺，將在繪本工作坊中，一對一，深度討論與分析，啟發學員，將臺灣原創繪本帶上國際舞臺。

文化局今天在作家黃春明創辦的百果樹紅磚屋宣布，2019蘭陽繪本創作營以「寶貝．蘭陽美」為主題，培訓課程7月27日至7月30日登場，緊扣「寶貝家鄉、寶貝孩子」兩種意涵，讓蘭陽平原、小鴨嬉戲的稻田、青青蔥海、火紅利澤簡橋和龜山日出，成為學員們絕妙的創作發想素材，將宜蘭之美收藏至蘭陽繪本中。

同時，創作營將以嬰幼兒繪本為主題，結合宜蘭當地人文元素，精選宜蘭在地的特產、地景、生態等素材，期待能為嬰幼兒創作出富含家鄉之美的繪本，文化局長宋隆全期待作品出版，收錄在宜蘭閱讀起步走(Bookstart)的閱讀禮袋，作為贈送宜蘭新生兒的第一份閱讀禮物，讓親子一同享受閱讀的樂趣。

文化局表示，創作營安排大量的實戰課程，邀請趙國宗、陳宥達、葉嘉青老師，分別講述繪本特性與價值、幼兒成長歷程與閱讀教育，繪本創作課程則聘請國內資深繪本作家陳美燕、林柏廷講師，從創意發想、視覺設計到概念的整合與實作，以專業角度提供繪本創作的實戰經驗。

同時，創作營中邀請國際知名繪本作家三浦太郎來臺，談論個人創作的契機與歷程，分享參與國際各項插畫獎項比賽與評審的經驗，並在繪本工作坊中，與學員們進行一對一的作品深度討論與分析，透過多元、專業的國際交流，期望學員們突破自我，更進一步將臺灣原創繪本帶上國際舞臺。

創作營招募學員，即日起至6月2日（日）止，凡16歲以上，有興趣從事繪本創作者且有繪本創作經驗者，或國內相關系所學生皆可參加，可上官網填寫報名表，再將個人相關作品（3年內作品，請掃描成pdf檔，檔案大小不超過8MB）寄至book@tienwei.com.tw，經評審小組評選出15名，即可參加2019蘭陽繪本創作營。

宜蘭縣文化局與小魯文化今天在作家黃春明創辦的百果樹紅磚屋宣布，2019蘭陽繪本創...
宜蘭縣文化局與小魯文化今天在作家黃春明創辦的百果樹紅磚屋宣布，2019蘭陽繪本創作營以「寶貝．蘭陽美」為主題，啟動學員招募，培植台灣繪本之星。記者羅建旺／攝影
分享

文化局

相關新聞

池南露營區新設泡湯區 議員憂汙染水源業者喊冤

2019-05-22 14:57

宜蘭弱勢端午不孤單 上萬多顆粽子與愛心米湧入

2019-05-22 14:01

議員質詢要他學韓國瑜拚經濟 林右昌反酸：我不會吹噓

2019-05-22 13:02

影／上車未補票糾結24年 他寄還鐵路局1千元了心願

2019-05-22 12:41

基隆火車站南站附近 計畫蓋複合式多功能商場停車場

2019-05-22 11:22

到宜蘭就該泡這湯 有了山中「藍泉」不必飛去日本泡

2019-05-22 07:43

花蓮垃圾台泥代燒 下月辦公聽會

2019-05-22 00:23

蘇花改明年初通車 轉運站還沒影

2019-05-21 23:22

基北快捷公車 中正線9月上路

2019-05-21 23:21

解決垃圾問題 台東縣府擬啟用焚化廠

2019-05-21 23:18

蘇花改明年初通車 花蓮公車轉運站趕不及設立

2019-05-21 18:01

花蓮青年住宅恐餘屋多 徐榛蔚：絕不會賣不出

2019-05-21 15:32

彌補公部門救助缺口即時協助 基隆首成立民間食物銀行

2019-05-21 15:31

白內障澆不熄熱情 78歲嬤的油畫聽得到風聲水聲

2019-05-21 14:38

蘇花改明年初將通車 花蓮公車轉運站還沒影

2019-05-21 12:44

基隆中山區通勤族多盼基北快捷公車 市府：最快明年中

2019-05-21 12:09

太平山鳩之澤煮蛋區啓用 比人氣景點清水地熱更吸睛

2019-05-21 11:32

白內障澆不熄熱情 78歲阿嬤油畫展彷彿聽得到風聲水聲

2019-05-21 10:29

23年前航測圖已存在卻不是路？ 林右昌：當年違法開闢

2019-05-21 10:16

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

大型醫院要來了！高榮總屏東分院今年10月動工

2019-05-21 18:00

郭董突取消逛夜市勞團撲空 民怨：要取消也不早講

2019-05-21 22:17

新北三環六線三鶯線進度逾三成 通勤北市可省時20分

2019-05-21 15:34

到宜蘭就該泡這湯 有了山中「藍泉」不必飛去日本泡

2019-05-22 07:43

嘉市學生沒繳午餐費躲樓梯間 議員：排富造成的貧富階級

2019-05-21 17:05

彰化人死無火葬之地？ 縣議員提議自己蓋自己用

2019-05-21 21:19

影／抽水站虛設？工廠員工跳上機台保命 中市府：雨太大

2019-05-21 17:39

韓國瑜抗議大林蒲遭卡 經濟部反嗆不符事實

2019-05-22 05:55

花蓮青年住宅恐餘屋多 徐榛蔚：絕不會賣不出

2019-05-21 15:32

雲豹輪台中港與馬公首航後沒下文 市府：潮差太大

2019-05-21 19:59

違法機上盒展開稽查 消費者使用不是完全沒事喔

2019-05-21 17:52

墾丁萬里桐潮間帶奄奄一息 學者報告遊憩汙染肇禍

2019-05-22 07:43

蘇花改明年初通車 花蓮公車轉運站趕不及設立

2019-05-21 18:01

往返台北縮短20分 捷運三鶯線工程進度達31％

2019-05-21 15:31

大雨造成路口塌洞 韓國瑜：已緊急處理汙水箱涵和路面

2019-05-22 11:02

影／下大雨反受益 達娜伊谷遊覽車大爆滿

2019-05-22 08:06

彰縣議員揹8個月大幼女質詢 搶麥克風增添議場趣味

2019-05-21 20:42

彌補公部門救助缺口即時協助 基隆首成立民間食物銀行

2019-05-21 15:31

基隆火車站南站附近 計畫蓋複合式多功能商場停車場

2019-05-22 11:22

高市文化局長人選出爐 韓國瑜：她樂觀開朗、學有專長

2019-05-22 14:10

神力女超人VS.大學姐 詢答嗆辣互酸「妳高貴」

2019-05-22 12:20

楊梅50億體育園區淪垃圾場 議員爆：紅火蟻入侵施工拖延

2019-05-21 20:02

備戰梅雨颱風季 高市消防局前進永新港區演練

2019-05-21 18:10

屏東潮州轉運站啟用 民眾疑惑連門都沒有？

2019-05-22 12:27

韓國瑜口誤承認說錯了 修正財政報告內容

2019-05-22 12:51

陳吉仲又來高雄 韓國瑜：月亮跟著禿子走吧

2019-05-21 16:52

客語認證拿獎金 中高級及格苗栗縣府再給1000元

2019-05-21 16:48

流浪犬問題怎麼解決？彰化縣長王惠美說話了

2019-05-21 16:40

台中免費公車花大錢 搭乘率低

2019-05-21 23:05

敬老金i-voting被打槍 議員批柯文哲：有資格選總統？

2019-05-22 12:02

台南鐵路地下化 鐵道局曝施工進度

2019-05-22 10:12

議員質詢要他學韓國瑜拚經濟 林右昌反酸：我不會吹噓

2019-05-22 13:02

鐵砧山露營區2800萬整修卻冷清 中市府：將加強行銷

2019-05-21 16:13

煮蛋區也啟用 太平山鳩之澤旅遊三重享受

2019-05-22 00:19

屏縣小綠人創意版被指不安全？ 交通隊提數據反駁

2019-05-21 20:00

六合夜市拍片被說成韓流發威？潘恒旭和網友各執一詞

2019-05-21 17:05

韓國瑜與白先勇對談「牡丹亭」？主辦：市長會致歡迎詞

2019-05-21 20:15

遞交台南市版漁電共生法建議書 養殖業批種電誰敢買！

2019-05-21 20:05

打造特色民宿 桃園「民宿管家學校」明起網路報名

2019-05-21 18:12

淡水河岸圍牆剩一半 里長擔心安全

2019-05-21 19:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top