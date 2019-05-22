培植台灣繪本之星 三浦太郎將跨海來台授課

2019-05-22 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



培植台灣繪本之星，宜蘭縣文化局、小魯文化合辦「蘭陽繪本創作營」，今天啟動學員招募，國際知名繪本作家三浦太郎，受邀來臺，將在繪本工作坊中，一對一，深度討論與分析，啟發學員，將臺灣原創繪本帶上國際舞臺。

文化局今天在作家黃春明創辦的百果樹紅磚屋宣布，2019蘭陽繪本創作營以「寶貝．蘭陽美」為主題，培訓課程7月27日至7月30日登場，緊扣「寶貝家鄉、寶貝孩子」兩種意涵，讓蘭陽平原、小鴨嬉戲的稻田、青青蔥海、火紅利澤簡橋和龜山日出，成為學員們絕妙的創作發想素材，將宜蘭之美收藏至蘭陽繪本中。

同時，創作營將以嬰幼兒繪本為主題，結合宜蘭當地人文元素，精選宜蘭在地的特產、地景、生態等素材，期待能為嬰幼兒創作出富含家鄉之美的繪本，文化局長宋隆全期待作品出版，收錄在宜蘭閱讀起步走(Bookstart)的閱讀禮袋，作為贈送宜蘭新生兒的第一份閱讀禮物，讓親子一同享受閱讀的樂趣。

文化局表示，創作營安排大量的實戰課程，邀請趙國宗、陳宥達、葉嘉青老師，分別講述繪本特性與價值、幼兒成長歷程與閱讀教育，繪本創作課程則聘請國內資深繪本作家陳美燕、林柏廷講師，從創意發想、視覺設計到概念的整合與實作，以專業角度提供繪本創作的實戰經驗。

同時，創作營中邀請國際知名繪本作家三浦太郎來臺，談論個人創作的契機與歷程，分享參與國際各項插畫獎項比賽與評審的經驗，並在繪本工作坊中，與學員們進行一對一的作品深度討論與分析，透過多元、專業的國際交流，期望學員們突破自我，更進一步將臺灣原創繪本帶上國際舞臺。