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花蓮鯉魚潭湯屋污染疑慮 議員要求縣府嚴管

2019-05-22 14:30中央社 花蓮縣22日電

花蓮壽豐鄉鯉魚潭近來有業者主打湯屋體驗，縣議員今天在議會質詢時提出污染水源疑慮，要求縣府嚴加管理；建設處表示將徹查，縱管處指是ROT案，會要求業者符合相關法令。

花蓮縣議會第19屆第一次定期大會今天進行縣政總質詢，國民黨籍縣議員張懷文、賴國祥都針對鯉魚潭附近露營區增設湯屋，排放廢水污染下游民生用水提出質詢。

張懷文說，花東縱谷國家風景區鯉魚潭站委外經營的渡假村內有露營區違規使用，業者新增設施的污水處理未做好，是縣府怠忽職守；附近民生用水以及標榜有機無毒農業都受到污染，雖然是縱管處委外的案子，縣府仍應善盡保護民眾的責任。

賴國祥說，就算池南露營區不是以溫泉作為觀光休閒遊憩目的的溫泉使用事業，但整個露營區下方就是自來水淨水廠，是否在荖溪、白鮑溪水質水量保護區劃定範圍內？此外露營區位於池南部落內，他要求縣府原民處向中央爭取編定為原住民保留地，作為興建池南部落原住民聚會所之用。

花東縱谷國家風景區管理處技正蔡威平說，業者目前在試營運，污水也都是經由污水處理廠淨化後排放，這是ROT（Reconstruction Operation Transfer）案子，支持業者投資，但會要求業者符合相關法令。

環保局長饒忠受訪說，會組專案小組前往稽查，是否違規使用違反水污法。若非溫泉、房間數未達25間，即非屬事業廢水就不是環保局列管之內；若非事業廢水列管者，但經民眾檢舉，可用「廢清法」影響環境衛生來裁罰。

業者回應說，配合「促進民間參與公共建設法」規定經營，露營區之外也打出湯屋來吸客，並非增建而是改建，使用的是山泉水叫「能量湯」，排放也都經由污水處理系統合法排放，不會有污染問題。

露營區污水溫泉

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