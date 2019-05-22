宜蘭弱勢端午不孤單 上萬多顆粽子與愛心米湧入

2019-05-22 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭弱勢族群在端午節不孤單，大批物資湧入，過節不用愁。社團法人宜蘭縣蓮記飄香饌關懷協會今天捐贈了多達1萬3415顆的粽，由宜蘭縣政府媒合，分送47個社福公益團體及服務家戶。

縣政府表示，蓮記飄香饌長期從事社會公益服務默默耕耘，去年（107年）成立「社團法人宜蘭縣蓮記飄香饌關懷協會」，近期設立幸福傳真愛蓮濟轉運站實物銀行，用更制度化、專業化為宜蘭縣內公益社福團體及弱勢民眾籌集物資，實物協助不匱乏。

社會處長劉富美指出，縣長林姿妙重視「吃得飽、穿得暖」，所有民眾能得到溫飽，尤其是弱勢族群基本生活需求，縣政府將持續整合資源，適時分配，讓各界愛心達到最大的效益，公私努力，創造美好社會。

同時，三星鄉公所與紅富基金會聯手，讓弱勢家庭過豐富的端午節，今天發送愛心米、生活必需品，並提供全聯禮券600元給低收入戶。

三星鄉公所送的愛心米及生活必需品有沙拉油、醬油、米、餅乾等，受惠對象為低收入戶、中低收入戶、中低收入老人，總計380戶，每戶可以領5公斤裝米2包，低收入戶則可額外領取紅富基金會的600元全聯禮券