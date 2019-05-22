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周刊爆前立委霸地9千坪 馬場租約到期賴著不走還辦夏令營

那些被遺忘的 還有歌聲讓我們記住—追憶六四歌曲傷痕

影／宜蘭草地音樂會來了 到綠地野餐聽歌逛市集

2019-05-22 13:03聯合報 記者羅建旺╱即時報導

周末何處去？到宜蘭草地野餐、聽歌逛品牌市集！

宜蘭市公所與宜蘭縣文創市集同盟促進會合作，舉辦「蘭城歲樂」系列活動，其中，本周末（5月25日）下午1點到５點10分，將在幾米廣場旁的「蒔常喝茶」，有草地音樂會，有文創市集及音樂會，欣賞電子琴華語流行音樂、創作歌手、靈魂系吉他歌手演出。

市長江聰淵今天表示，「蘭城歲樂」系列活動是為扶助微型創業者或小資本規模的文化創意工作者，並推廣生活美學，活動規劃，5月24日和25日晚間在宜蘭市新月老樹廣場有「舊城聽老歌」與「市集小旅行」，5月25日在九芎城廣場有「漫時光」市集音樂展演。

同時，5月25日至26日在宜蘭火車站前的丟丟噹森林廣場、鄰近店家「蒔常喝茶」有「新動市集-蒔常新動野餐日」音樂會，讓民眾享受假日悠閒時光，可以與青年朋友創意交流，品味舊城的慢活。

市公所表示，目前輔導的市集品牌有日和市集、市集小旅行、愛德恩市集、新動市集等，其中，搭配「舊城聽老歌」活動的市集小旅行，5月24日至25日15至21時在宜蘭市新月老樹廣場，由「市集小旅行&愛德恩市集」品牌策畫執行，推廣台灣文化手創、旅人手作交流、觀光體驗小禮、懷舊音樂演唱。

5月25日上午10點30分至下午5點30分在九芎城廣場辦理的「漫時光」市集音樂展演活動，由「日和市集」、九穀舒食餐廳和stay旅人書店共同主辦，在老樹及日式木房的包圍下體驗屬於宜蘭的漫活時光。

「新動市集-蒔常新動野餐日」搭配市集小旅行策展外，5月25日至26日上午10點至下午５點在丟丟噹森林廣場辦理藝術市集展演。

5月25日下午1點至下午５點10分在店家「蒔常喝茶」草地音樂會活動，音樂會展演藝人有電子琴華語流行音樂演出、創作歌手、靈魂系吉他歌手。

江聰淵表示，「蘭城歲樂」系列活動有３場音樂暨藝術市集展演活動，分別打造出適合老、中、青各種年齡層，且使用不同風格音樂串聯舊城南路與光復路散步廊道，推廣生活美學，扶助微型創業者或小資本規模之文化創意工作者，鼓勵文化藝術的多樣風貌，讓宜蘭市充滿豐富的創意及文化。

宜蘭市公所與宜蘭縣文創市集同盟促進會合作，舉辦「蘭城歲樂」系列活動，其中，本周末...
宜蘭市公所與宜蘭縣文創市集同盟促進會合作，舉辦「蘭城歲樂」系列活動，其中，本周末（5月25日）有文創市集、草地野餐與音樂會。記者羅建旺／攝影
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宜蘭市公所與宜蘭縣文創市集同盟促進會合作，舉辦「蘭城歲樂」系列活動，其中，本周末...
宜蘭市公所與宜蘭縣文創市集同盟促進會合作，舉辦「蘭城歲樂」系列活動，其中，本周末（5月25日）有文創市集、草地野餐與音樂會。記者羅建旺／攝影
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音樂會野餐

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