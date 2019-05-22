影／上車未補票糾結24年 他寄還鐵路局1千元了心願

2019-05-22 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



鐵路局宜蘭火車站長黃東墉日前接到一封附上1千元的信，原來是有名24年前曾在宜蘭大學就讀的民眾，因當時搭車未補票，內心糾結24年，寄還車資。

黃東墉今天說，這封信來彰化，寫信的人是民國84年間在宜蘭大學就讀，有次搭乘自強號從台北到宜蘭沒有補票，也有幾次搭乘普通車未買足額，一直耿耿於懷，因此寄上1千元補上票款。