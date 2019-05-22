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基隆火車站南站附近計畫蓋複合式多功能商場停車場

2019-05-22 11:22聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市議員莊錦田今天在市議會質詢時，指基隆市區各停車場每到假日都大排長龍，多年來交通有改善，但停車空間不足，希望市府爭取在基隆火車站設永久性的停車塔。市長林右昌表示，目前在南站附近規畫一處複合式、多功能兼具商場及停車的立體停車場，積極在和中央討論、研商當中。

議員莊錦田說，基隆這幾年來交通有改善，但停車和堵車的問題未解決，4年多來東岸停車場改善很多了，但停車場都在堵車，因為停車場還是不夠。他建議市長向台鐵爭取在鐵路局的空地建停車塔。之前市府規畫轉運的地方在台肥停車場，但太遠沒有人要去停，應就近在基隆火車站附近建停車塔，停車問題不解決， 交通不會滿意。

林右昌表示，有停車場就容易堵車，周邊車流量會大，國人的使用習慣就是就近，但不一定是好習慣，民眾的想法當然是最好就在店門口就可停車馬上吃飯，但站在市府的立場，要讓這個城市有秩序，而不是一味貪圖就近、方便，給老百姓方便是好事，但就城市的規畫就不一定了。

林右昌說，目前的確有在南站附近正在規畫興建立體停車場，但不會只是一個停車場，目前和中央在討論，未來未複合式、多目標商場和停車場使用的方式，會和南站結合起來，甚至跨到中山一路另一個基地上。

林右昌指出，民眾到國外去就可以忍受停車場不那麼近，在台灣就要越近越好，觀念和價值要提升。鐵路局土地可以爭取蓋停車場沒有問題，目前北口南口都有停車場，B基地、C基地現在統統是停車場。市府要讓基隆市的交通更加有秩序，把停車的空間，透過交通的規畫讓需求量有效的配置，但要搭配公共運具更方便完善，私人運具才有可能降低，台北市因有捷運系統可以做得比較好，這是未來基隆市要去配套努力的方向。

市長林右昌表示，目前在南站附近規畫一處複合式、多功能兼具商場及停車的立體停車場，...
市長林右昌表示，目前在南站附近規畫一處複合式、多功能兼具商場及停車的立體停車場，積極在和中央討論、研商當中。記者游明煌／攝影
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市長林右昌表示，目前在南站附近規畫一處複合式、多功能兼具商場及停車的立體停車場，...
市長林右昌表示，目前在南站附近規畫一處複合式、多功能兼具商場及停車的立體停車場，積極在和中央討論、研商當中。記者游明煌／攝影
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停車場基隆林右昌

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