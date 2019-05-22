希望森林守住1.5℃ 基隆暖暖居民舉牌愛地球

2019-05-22 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



財團法人春風文教基金會、左下角工作室、王醒之議員辦公室響應下一波全球氣候運動，號召基隆市暖暖區在地居民今天上午在暖暖水源地「希望森林」，一同快閃「守住1.5℃在暖暖希望森林」，志工們先除草，並用當地野花、芒草展現創意拼貼「1.5℃ 」手舉牌，以實際行動愛護地球。

Fridays for Future Taiwan、台灣健康空氣行動聯盟主辦「台灣氣候危機524地景舉牌排字響應」號召各行各業，小至個人，大至團體，挺身而出，「周五為未來 台灣站出來」，當地球升溫控制在1.5℃內，可大幅降低氣候危機，避免生態大浩劫，是未來希望的全球共同符碼。

議員王醒之說，從地球日、世界溼地日、世界穿山甲日、植樹節、國際森林日、世界地球日、國際生物多樣性日、世界環境日、世界動物日，其實都在訴求我們應該更珍惜環境、以實際行動愛護地球，氣候與生態，互為表裡，「守住1.5℃」在日前全台風狂雨驟猛烈轟炸後，更顯重要。

位在暖暖綠色隧道前的大片綠地，自來水公司原本要興建大倉庫，經過地方爭取被保留了下來，在地工作室左下角2年多來持續維護水源地種樹闢成「希望森林」，每周都有志工主動前往除草，目前很多樹都已長出來，綠意盎然，甚至連青剛櫟都有，志工笑說，「可惜這裡沒有台灣黑熊」。

今天上午8時志工響應「台灣氣候危機524地景舉牌排字」，志工們利用現場的野花、芒草展現創意拼貼「1.5℃ 」手舉牌，在青山綠樹的襯托之下，更顯別緻盎然，主要表達即便是升斗小民，一點一滴的改變匯聚成河，都能展現改變的力量。