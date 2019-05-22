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大選誰會贏？歷史說話…這身分出線選總統 從沒輸過

到宜蘭就該泡這湯 有了山中「藍泉」不必飛去日本泡

2019-05-22 07:43聯合報 記者戴永華╱即時報導

太平山鳩之澤溫泉位處海拔520公尺，遠離都市塵囂，泉質屬於弱鹼性碳酸氫鈉泉，富含礦物質經氧化沉澱，呈現淡藍乳色，泡過肌膚滑潤舒暢。曾有日本林業學術交流團學者到此泡湯，大讚連日本的溫泉泉質都比不上鳩之澤，堪稱「溫泉中的溫泉」。

近年來在林務局羅東林區管理處經營下，鳩之澤除了溫泉SPA區、裸湯區及湯屋，今天還重啟大人小孩都很喜歡的煮蛋區，設施更多元，園區開闊，步道吊橋及動植物生態豐富。

雖然距離市區比較遠，但很多泡湯達人都清楚，如果真正要到宜蘭泡湯，鳩之澤的泉質算得上是首選，深山幽谷中，周圍山巒青翠，尤其傍晚時分華燈初上，山中「藍泉」美到讓人陶醉，「到宜蘭就該泡這湯」。

鳩之澤的來由有其特殊背景，中油早年為發展地熱發電，在這裡開挖2口深達2300公尺的溫泉水井，後來地熱發電計畫停擺，留下溫泉井造就了鳩之澤。由於井深無雜質，含有豐富的礦物質經氧化沉澱，泉質呈現浪漫的淡藍乳白色，泡過後肌膚滑潤「沽溜」，通體舒暢。

日本人素愛泡溫泉，曾有日本林業學術交流團學者到此泡湯，對秘境溫泉讚不絕口，其泉質就連日本溫泉都比不上。羅東林管處長賴錫祿也說，最近他日本友人到此泡湯也深有同感，泡湯還有潺潺溪水聲相伴。

相較於全台唯一的平地礁溪溫泉區，高樓林立、人聲吵雜、水溫下降等問題；遊客買票進入鳩之澤後，除了泡湯、煮蛋，跨過附近多望吊橋，溪床對岸的鳩之澤步道走一圈1個多小時，「溫泉浴、森林浴與煮蛋野趣的三重享受」，可玩上一整天讓身心都放鬆。

太平山鳩之澤溫泉遠離都市塵囂，富含礦物質經氧化沉澱後，泉質呈現淡藍乳白色，觸感滑...
太平山鳩之澤溫泉遠離都市塵囂，富含礦物質經氧化沉澱後，泉質呈現淡藍乳白色，觸感滑潤舒暢。記者戴永華/攝影
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傍晚華燈初上，鳩之澤SPA區的山中藍泉，美到讓人陶醉。圖/羅東林管處提供
傍晚華燈初上，鳩之澤SPA區的山中藍泉，美到讓人陶醉。圖/羅東林管處提供
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太平山鳩之澤溫泉遠離都市塵囂，富含礦物質經氧化沉澱後，泉質呈現淡藍乳白色，觸感滑...
太平山鳩之澤溫泉遠離都市塵囂，富含礦物質經氧化沉澱後，泉質呈現淡藍乳白色，觸感滑潤舒暢。記者戴永華/攝影
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太平山鳩之澤溫泉遠離都市塵囂，富含礦物質經氧化沉澱後，泉質呈現淡藍乳白色，觸感滑...
太平山鳩之澤溫泉遠離都市塵囂，富含礦物質經氧化沉澱後，泉質呈現淡藍乳白色，觸感滑潤舒暢，SPA區有很特別的「石頭湯」。記者戴永華/攝影
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溫泉羅東吊橋

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