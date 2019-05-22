到宜蘭就該泡這湯 有了山中「藍泉」不必飛去日本泡

2019-05-22 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



太平山鳩之澤溫泉位處海拔520公尺，遠離都市塵囂，泉質屬於弱鹼性碳酸氫鈉泉，富含礦物質經氧化沉澱，呈現淡藍乳色，泡過肌膚滑潤舒暢。曾有日本林業學術交流團學者到此泡湯，大讚連日本的溫泉泉質都比不上鳩之澤，堪稱「溫泉中的溫泉」。

近年來在林務局羅東林區管理處經營下，鳩之澤除了溫泉SPA區、裸湯區及湯屋，今天還重啟大人小孩都很喜歡的煮蛋區，設施更多元，園區開闊，步道吊橋及動植物生態豐富。

雖然距離市區比較遠，但很多泡湯達人都清楚，如果真正要到宜蘭泡湯，鳩之澤的泉質算得上是首選，深山幽谷中，周圍山巒青翠，尤其傍晚時分華燈初上，山中「藍泉」美到讓人陶醉，「到宜蘭就該泡這湯」。

鳩之澤的來由有其特殊背景，中油早年為發展地熱發電，在這裡開挖2口深達2300公尺的溫泉水井，後來地熱發電計畫停擺，留下溫泉井造就了鳩之澤。由於井深無雜質，含有豐富的礦物質經氧化沉澱，泉質呈現浪漫的淡藍乳白色，泡過後肌膚滑潤「沽溜」，通體舒暢。

日本人素愛泡溫泉，曾有日本林業學術交流團學者到此泡湯，對秘境溫泉讚不絕口，其泉質就連日本溫泉都比不上。羅東林管處長賴錫祿也說，最近他日本友人到此泡湯也深有同感，泡湯還有潺潺溪水聲相伴。