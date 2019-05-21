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解決花蓮垃圾問題 台泥水泥窯代燒BOO案獲評選通過

2019-05-21 23:14聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣府為解決縣內垃圾處理問題，依據促參法以民間參與公共建設方式辦理招商，近日評選通過由台泥提出的BOO案，預計下月12日辦公聽會，並將做環評，盼能在3年內上路，未來縣內廢棄物可由台泥高溫水泥窯代燒，解決迫在眉睫的花蓮垃圾場飽和問題。

縣議會今天施政總質詢，議員李秋旺關切花蓮垃圾去化問題。李秋旺表示，全縣產出的垃圾量一天高達137公噸，今年至今，各鄉鎮市垃圾場仍有大量未處理垃圾，縣府如何解決？

環保局長饒忠表示，花蓮沒有垃圾焚化爐，長年仰賴宜蘭代燒，縣內13鄉鎮市，秀林、新城、花蓮市、吉安及壽豐等北區五5鄉鎮，每天約120噸垃圾送往宜蘭焚燒，其他鄉鎮垃圾掩埋場預計2年內陸續飽和。去年開始，宜蘭限量每天100噸垃圾焚化量，加上歲修等因素，無法去化的垃圾堆積在各鄉鎮垃圾場，一度達到1萬2000噸。

幸好環保署居中協調，宜蘭同意上月起將花蓮每天焚化量調高到140公噸。饒忠表示，目前已加速清理，盼能在7月底前將剩餘的8000多公噸處理完成。

饒忠說，為解決垃圾問題，縣府近年推動水泥業者協同處理廢棄，台泥自提的BOO案，已獲專家學者評選通過 ，環保局將於下月12日在台泥廠所在的秀林鄉和平地區辦公聽會，接下來還有環評程序，業者也要建置氣化機等相關設備，預計期程約需2年半到3年，若一切順利，希望能在2022年底或2023年初上路。

環保局指出，水泥窯溫度可達攝氏1500度，焚燒能力比一般焚化爐好，沒有飛灰、底渣、戴奧辛、廢液等問題，在國際已有成功案例，且若能就近處理，也可減少運輸過程的碳排放量等。此BOO案正式上路後，每天可替花蓮處理130公噸垃圾，費用每公噸1800元，比目前運往宜蘭的每公噸2015元處理費來得低。

花蓮縣環保局為解決垃圾問題，推動水泥窯代燒，近日評選通過台泥自提的BOO案。記者...
花蓮縣環保局為解決垃圾問題，推動水泥窯代燒，近日評選通過台泥自提的BOO案。記者王燕華／翻攝
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花蓮縣環保局為解決垃圾問題，推動水泥窯代燒，近日評選通過台泥自提的BOO案。記者...
花蓮縣環保局為解決垃圾問題，推動水泥窯代燒，近日評選通過台泥自提的BOO案。記者王燕華／翻攝
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花蓮縣環保局最近評選通過台泥自提的BOO案，未來將委託台泥水泥窯代為處理生活垃圾...
花蓮縣環保局最近評選通過台泥自提的BOO案，未來將委託台泥水泥窯代為處理生活垃圾。圖／報系資料照片
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環評焚化爐高溫

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