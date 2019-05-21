彌補公部門救助缺口即時協助 基隆首成立民間食物銀行

2019-05-21 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市「暖暖最用心幸福食物銀行」今天揭幕成立，結合在地麵包店、餐廳、企業，集結多餘物資分配給有需要的民眾，食品類、毛巾、沐浴乳、尿布等民生用品，就像一家小型超市，一應俱全，希望透過物資銀行的機制集結社會資源照顧弱勢邊緣戶，提供立即的協助，彌補公部門社會救助缺口。

市議員林旻勳發起的「暖暖最用心幸福食物銀行」今天成立，市府社會處長吳挺鋒、暖暖區長蔡春堂等參加，是基隆市首例由民間自主發起的食物銀行，未來將再結合急難救助、弱勢課輔及關懷訪視等服務，滿足弱勢民眾的多元需求；並規劃透過「換工」的方式，進一步培力弱勢家庭能夠自立，用愛彌補缺口。

林旻勳說，在跑基層耕耘地方時發現，許多真的有需求的民眾被排除在嚴格的社會救助標準之外，因此向「南機場幸福食物銀行」的創辦人台北市里長方荷生請益，希望透過物資銀行的機制集結社會資源照顧弱勢邊緣戶，提供立即的協助，彌補公部門社會救助缺口。

方荷生2013年成立台灣第一家民營的社區型食物銀行，他今天說，成立食物銀行是因為看到很多食物被浪費掉，台灣人很有愛心，但很多弱勢長輩收到很多袋米，但吃不完，只能放在家裡生蟲，最後丟掉很可惜，他拿奶粉、尿布跟他們換白米，再把白米拿給其他有需要的人。

在林旻勳積極奔走之下，結合在地麵包店、餐廳、企業，集結多餘物資分配給有需要的民眾。走進食物銀行，除了食品類外，也有毛巾、沐浴乳、甚至尿布等民生用品，就像一家小型超市。民眾只要持點數卡就能夠兌換所需物資，多了選擇權，免除以往配送物資模式的缺點。

透過里長、社區理事長及各團體單位轉介或個人來食物銀行申請，成為會員後即可獲得兑換點數卡。而食物銀行的物資不同於一般物資，承載了提供者及配送者的愛心，避免浪費的同時，也把愛與溫暖傳遞給更多人，進一步營造社區幸福共享的友善氛圍。林旻勳希望食物銀行的成立能夠發揮帶頭示範作用，讓更多善心點亮社會黑暗的角落。