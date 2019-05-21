蘇花改明年初將通車 花蓮公車轉運站還沒影

2019-05-21 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



蘇花改明年元月將通車，交通部已核定3家客運業者營運南港至花蓮、板橋至花蓮兩條路線，但花蓮公車轉運站至今連預算都沒編列，縣議員李正文十分憂心將來不及趕在通車時完成。縣府建設處長鄧子榆表示，花蓮車站前客運售票處及周邊可變更為先期的臨時轉運站用地，若能克服設施調整、規畫等問題，可加速先期轉運站完工期程。

交通部月初表示，台北客運及統聯客運取得南港至花蓮經營權，首都客運獲准經營板橋至花蓮，兩條客運路線都是在國道5號下蘇澳交流道，再經蘇花改進入花蓮，全程行車時間約3個半小時。

花蓮縣議會今天展開施政總質詢，縣議員李正文質詢觀光旅遊處和建設處，詢問花蓮公車轉運站是否完成規畫，能不能配合通車期程營運。他表示，蘇花改全線通車是花蓮大事，公車轉運站攸關縣民、遊客出入花蓮，但縣府至今未編預算，加上近日媒體報導，縣府表示在轉運站未完成前，明年通車初期，客運業者必須先自行解決上下車用地問題，他很擔心將有交通黑暗期。