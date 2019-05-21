基隆中山區通勤族多盼基北快捷公車 市府：最快明年中

2019-05-21 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市議員張秉鈞今天在質詢時指出，中山區大型社區非常多，在台北上班通勤的民眾很多，對基北快捷公車的需求很高，希望市府能盡速完成規畫，讓中山區快捷公車早日通車。圖／報系資料照 分享 facebook 基隆市議員張秉鈞今天在質詢時指出，中山區大型社區非常多，在台北上班通勤的民眾很多，對基北快捷公車的需求很高，希望市府能盡速完成規畫，讓中山區快捷公車早日通車。市府交旅處長李綱說，目前正在規畫中，路線一是走西定路，一是走中山一、二路，已結合景點的規畫，希望在今年底前提出申請案，努力看看明年中能否成行。

張秉鈞說，他以前在北投上班，特別能體會通勤的心聲，但當時他一天來回花在通勤的時間就要快4小時，花的時間相當長。從他中山區等車到基隆火車站要半小時，再從基隆火車站到台北火車站要近1小時，再從台北火車站到北投要半小時，市長林右昌上任後推動基北快捷公車，是很好的政策，搭乘人數多，很受通勤族歡迎，但中山區還沒有，居民都引頸企盼也能趕快有快捷公車。

張秉鈞表示，中山區大型社區非常多，除了舊有社區外，也有不少較新的社區，人口密度高，不管是要走西定路還是中山一二路，他尊重市府的專業評估，只希望盡快完成，早日通車，因為有很多人在台北上班，快捷公車在中山區真的比較符合需求。

李綱說，中山區快捷公車目前正在規畫中，路線一是走西定路，一是走中山一、二路，希望再結合景點的規畫配合，把旅遊需求也納入考量，增加搭乘人數，之前有詢問過業者，但業者意願並不是很高，路線怎麼走還要公路總局、台北市政府同意，市府還在努力中。目前是希望能進台北市區或轉運站，希望在今年底前提出申請案，努力看看明年中能否成行。