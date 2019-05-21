親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

對照圖看出好市多衛生紙變化 網友實擦哀號：真的有差！

廟會暴力團？日本淺草三社祭的「刺青客」矛盾

基隆中山區通勤族多盼基北快捷公車 市府：最快明年中

2019-05-21 12:09聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市議員張秉鈞今天在質詢時指出，中山區大型社區非常多，在台北上班通勤的民眾很多...
基隆市議員張秉鈞今天在質詢時指出，中山區大型社區非常多，在台北上班通勤的民眾很多，對基北快捷公車的需求很高，希望市府能盡速完成規畫，讓中山區快捷公車早日通車。圖／報系資料照
分享
基隆市議員張秉鈞今天在質詢時指出，中山區大型社區非常多，在台北上班通勤的民眾很多，對基北快捷公車的需求很高，希望市府能盡速完成規畫，讓中山區快捷公車早日通車。市府交旅處長李綱說，目前正在規畫中，路線一是走西定路，一是走中山一、二路，已結合景點的規畫，希望在今年底前提出申請案，努力看看明年中能否成行。

張秉鈞說，他以前在北投上班，特別能體會通勤的心聲，但當時他一天來回花在通勤的時間就要快4小時，花的時間相當長。從他中山區等車到基隆火車站要半小時，再從基隆火車站到台北火車站要近1小時，再從台北火車站到北投要半小時，市長林右昌上任後推動基北快捷公車，是很好的政策，搭乘人數多，很受通勤族歡迎，但中山區還沒有，居民都引頸企盼也能趕快有快捷公車。

張秉鈞表示，中山區大型社區非常多，除了舊有社區外，也有不少較新的社區，人口密度高，不管是要走西定路還是中山一二路，他尊重市府的專業評估，只希望盡快完成，早日通車，因為有很多人在台北上班，快捷公車在中山區真的比較符合需求。

李綱說，中山區快捷公車目前正在規畫中，路線一是走西定路，一是走中山一、二路，希望再結合景點的規畫配合，把旅遊需求也納入考量，增加搭乘人數，之前有詢問過業者，但業者意願並不是很高，路線怎麼走還要公路總局、台北市政府同意，市府還在努力中。目前是希望能進台北市區或轉運站，希望在今年底前提出申請案，努力看看明年中能否成行。

公車火車站基隆

相關新聞

太平山鳩之澤煮蛋區啓用 比人氣景點清水地熱更吸睛

2019-05-21 11:32

蘇花改明年初將通車 花蓮公車轉運站還沒影

2019-05-21 12:44

白內障澆不熄熱情 78歲阿嬤油畫展彷彿聽得到風聲水聲

2019-05-21 10:29

23年前航測圖已存在卻不是路？ 林右昌：當年違法開闢

2019-05-21 10:16

中南美洲競爭 鬼頭刀銷美價跌

2019-05-20 23:12

基隆發展幸福產業 遊輪辦婚禮

2019-05-20 23:00

不滿被停權…國民黨花蓮縣主委 21日赴黨中央抗議

2019-05-20 22:52

宜蘭電子童玩護照開賣 只要100元

2019-05-20 22:51

鐵路高架化引爆戰火 陳歐珀與黃定和互扯誰沒做功課

2019-05-20 21:09

月費3500元基隆非營利幼兒園招生 滿額抽籤

2019-05-20 17:37

把高雄愛情摩天輪比下去 基隆推盛世公主號夢幻婚禮

2019-05-20 15:44

中南美國家加入競爭 台東鬼頭刀價格下滑

2019-05-20 14:22

宜蘭童玩節電子護照 今起線上開賣

2019-05-20 14:20

蒸汽火車重出江湖 慶宜蘭通車百年

2019-05-20 14:12

基隆賺不到百萬郵輪旅客的錢？ 市長：正在推幸福產業

2019-05-20 12:11

林右昌不說挺誰 基隆藍議員表態挺郭：我比你有Guts

2019-05-20 11:36

宜蘭童玩節電子護照開賣 國中小學生多次入園只要100元

2019-05-20 11:33

多了中南美國家競爭 台東鬼頭刀每公斤下滑約30元

2019-05-20 09:06

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

韓國瑜第一個防災會議 嚴肅下令「零災害、零傷亡」

2019-05-20 19:58

王世堅質詢被罵「垃圾」 要柯文哲對市民道歉

2019-05-20 17:26

黎巴嫩帥哥愛上桃園女孩 定居台灣「努力學中文」

2019-05-20 18:21

520結婚有早生貴子賀禮 524同性結婚送什麼？

2019-05-20 20:00

苗議員批救災指揮車當首長代步車 消防局：依法及安全

2019-05-20 14:49

4年前被檢舉至今仍照賣賓士車 呂學樟挨批耍特權

2019-05-20 19:57

影／中市文青風便當驚傳食物中毒？ 證實126人中鏢

2019-05-20 16:51

嚴防豪雨 韓國瑜視察滯洪池應變中心二級開設

2019-05-20 19:20

23年前航測圖已存在卻不是路？ 林右昌：當年違法開闢

2019-05-21 10:16

影／桃園龍潭化工廠前 隔鄰新竹縣民圍廠陳情抗議

2019-05-20 16:50

月費3500元基隆非營利幼兒園招生 滿額抽籤

2019-05-20 17:37

8年5萬戶公宅政策 柯文哲指被張景森教壞

2019-05-20 16:02

龍潭戶政所安排驚喜 520迎登記結婚新人

2019-05-20 17:23

公宅政策被教壞？ 張景森酸柯文哲別急著找藉口

2019-05-20 21:01

大巨蛋陷關說疑雲 李文宗、市府官員拒測謊

2019-05-20 13:28

北市公宅「加薪」就要搬家？ 柯文哲：不搬家，租金不打折

2019-05-20 12:00

「田中，我愛你」成為鎮歌 訴說在地年輕人對家鄉情懷

2019-05-21 08:06

鐵路高架化引爆戰火 陳歐珀與黃定和互扯誰沒做功課

2019-05-20 21:09

偵水志工談甘苦 林口豪雨成災竟沒偵水志工可幫忙

2019-05-20 18:10

影／客家話大聲質詢不用怕 苗縣議會率先客語同步口譯

2019-05-20 16:33

搶先曝光！雲林首座國民運動中心7月中旬試營運

2019-05-21 12:35

豬屎味解決不了又來流浪動物收容所 麟洛鄉民怒了

2019-05-20 16:40

抗議中央「卡」 大林蒲案 韓國瑜火大：會到現場開直播

2019-05-21 11:34

「好像颱風來襲！」高雄最大米倉稻田倒成一片

2019-05-21 12:13

康寧大學消毒引起學生不適 8人送醫

2019-05-20 15:51

降定了！ 嘉縣不動產評價會通過105年7月房屋稅調降2成

2019-05-20 18:12

養的鵝走失男童傷心 暖心里長找養鵝人家贈鵝

2019-05-20 17:14

把高雄愛情摩天輪比下去 基隆推盛世公主號夢幻婚禮

2019-05-20 15:44

質疑道路拓寬徵地不公 台南後壁住戶掛抗議白布條

2019-05-20 21:41

517豪大雨竹市汪洋一片 水利會建議市府建防潮抽水站

2019-05-21 07:43

大樹玉荷包今年將在市場「快閃」 饕客下單手腳要快

2019-05-21 07:42

蒸汽火車重出江湖 慶宜蘭通車百年

2019-05-20 14:12

2019.5.20「愛你已久我愛你」韓國瑜送新人結婚祝福禮

2019-05-20 14:23

竹市施政報告 議員批「以輕軌掩蓋公車現存問題」

2019-05-20 14:55

豪雨炸新北 積水成藍綠議員質詢焦點

2019-05-20 17:12

高雄人口有機會達4、500萬？韓國瑜：要搭配很多條件

2019-05-21 11:02

市長備胎找丁守中？柯文哲這麼答

2019-05-21 11:40

MOVE生物展 親子大玩動物變裝

2019-05-20 23:22

賴神進駐來義部落長者血壓升高 賴清德：看到帥哥嗎？

2019-05-20 19:17

鴻海投資高雄是否生變？韓國瑜：誠懇盼鴻海加快速度

2019-05-21 12:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top