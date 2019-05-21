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加值觀光效益 「宜花東花木蘭」結盟找亮點

2019-05-21 11:39中央社 花蓮縣21日電

宜花東三個縣長在選舉期間打出「花木蘭連線」，這次宜蘭要到上海參加旅遊推介會行銷觀...
宜花東三個縣長在選舉期間打出「花木蘭連線」，這次宜蘭要到上海參加旅遊推介會行銷觀光。 圖／聯合報系資料照片
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宜花東3縣市整合區域資源，推出「宜花東花木蘭」連線，共推東部區域發展政策。3縣市展開系列籌備會議，除區域內資源共享、互惠外，更規劃系列亮點，力求將市場的餅做大。

花蓮縣長徐榛蔚台東縣長饒慶鈴、宜蘭縣長林姿妙3位女縣長組成「花木蘭聯線」打造東部經濟廊道，已於4月中旬帶著農漁會、觀光旅宿業者代表前往中國上海等地辦理推介會，促銷「樂遊東台灣」套裝行程，共簽署旅遊、農業等合作意向書，吸引陸客暢遊宜花東。

宜花東3縣市20日再度聚首於花蓮縣政府，召開第2次區域聯盟籌備會議，花蓮縣政府由副秘書長兼社會處長張逸華偕各局處長代表，與宜蘭縣政府秘書長林茂盛、台東縣政府參議辛進祥帶領的縣政團隊共約45人，全方位就觀光、文化、農業、交通、教育等進行協商，針對共同的特色與需求溝通，整合各自資源，尋求合作之道。

張逸華表示，這次會議進一步就「花木蘭」品牌LOGO設計意象、宜花東旅遊資源及推介會、交通整合、建置農業有機天堂及農特產品整合、大型國際展演等藝術聯盟、媒體行銷等研議，加值觀光發展效益，努力為東台灣擴展海外市場。

「花木蘭」品牌巧妙結合3縣市的名稱宜「蘭」、「花」蓮、台「東」（東為「木」加上太陽「日」），共同迎接日出東方的蓬勃朝氣景象，擁有山海及豐富多元的文化，願景為結合宜花東百萬人口經濟、文化交流結盟、共同行銷，達到互蒙其利、互通有無、互助增長的效果。

台東徐榛蔚

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