太平山鳩之澤煮蛋區啓用 比人氣景點清水地熱更吸睛

2019-05-21 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭清水地熱風景區有溫泉槽煮蛋煮玉米，成為人氣景點，吸引遊客大排長龍。今天太平山鳩之澤的溫泉煮食槽也啓用了，優美山林景緻引人入勝，把蛋放入攝氏90度温泉水，12分鐘就能煮出好吃的「黃金蛋」，享受溫泉煮食樂趣，全區遊憩環境比清水地熱更吸睛，將成為拍照打卡新熱區。

太平山鳩之澤煮蛋區今天啟用，提供遊客煮蛋，將成為宜蘭旅遊人氣新景點。 記者戴永華/攝影 分享 facebook

清水地熱風景區經過宜蘭縣政府整修復，去年底重新對外開放，因位處偏鄉林間原始風貌，且溫泉煮食槽的設施完善，瞬間吸引遊客爆增，假日時車隊在園區外大排長龍，必須等3、4小時才得以進入。

今天起宜蘭將新增另一處太平山鳩之澤溫泉煮蛋區，其景色與設施更勝清水地熱，成為宜蘭縣唯二的溫泉煮蛋風景勝景。羅東林管處長賴錫祿表示，來到鳩之澤除了煮蛋煮玉米，還能泡湯的溫泉浴、走步道的森林浴，三重享受。

林務局羅東林管處表示，位於海拔520公尺的鳩之澤，一直是民眾喜愛泡湯區，原煮蛋槽因使用已逾20年，林管處去年整修完工後今天啟用，遊客入園打卡就送寬尾鳳蝶螢幕擦拭貼。

園區除了二座大型煮蛋槽，還貼心設置煮食冷卻池，尤其更把當地的動植物生態融入硬體設施，包括在地植物姑婆芋意象所設置的14座涼亭，前年才發現命名的「太田樹蛙」原生種是鳩之澤常客，林管處設計太田樹蛙雕刻公仔當成園區的吉祥物，別具巧思。

在煮蛋區可以買雞蛋、玉米，租用竹簍煮食器20元，周邊也增設公廁、無障礙通道等。