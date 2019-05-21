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白內障澆不熄熱情 78歲阿嬤油畫展彷彿聽得到風聲水聲

2019-05-21 10:29聯合報 記者游明煌╱即時報導

白內障澆不熄熱情，今年78歲的邱美玉，今天起在基隆市文化中心展出油畫作品。圖／基...
白內障澆不熄熱情，今年78歲的邱美玉，今天起在基隆市文化中心展出油畫作品。圖／基隆市文化局提供
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白內障澆不熄熱情，今年78歲婦人邱美玉，今天起在基隆市文化中心展出油畫作品，她雖然視力已經慢慢退化，兩眼都做了白內障手術，但仍然保持著熱忱，十幾年來從不間斷，她的畫作花花草草看得出生命力，風景畫彷彿聽到風聲、水聲，讓人如同身臨其境。

首次舉行油畫個展的邱美玉，65歲退休後才開始學畫，今天起至6月9日於基隆文化中心3樓藝廊展出「邱美玉繪意時光油畫首展」，一圓開個展的心願。

邱美玉從小對繪畫便有濃厚的興趣，但因為現實生活的因素，直到退休後才報名了救國團的西畫課，在完全沒有基礎和受過訓練的情況下，從鉛筆幾何素描開始，炭筆石膏像、水彩靜物到油畫風景，循序漸進地學習。每次去上課都要帶著顏料、畫板，走過成功橋下的一大段路，風雨無阻，展現驚人毅力。

學畫之後，邱美玉將平時喜愛的花卉田園風景融入繪畫裡，加上對色彩的敏感度和獨特的觀察力，邱美玉畫中的花花草草也如跳出框架般的生長，在她的風景畫中彷彿也能聽到風聲水聲，感受到溫度濕氣，如同身臨其境。

邱美玉表示，雖然視力已經慢慢退化，兩眼都做了白內障手術，但仍然保持著熱忱，十幾年來從不間斷。這次畫展不僅是個人學畫的成果跟里程碑，也希望藉此鼓勵更多人培養自己的興趣，「做自己想做的事，永遠都不嫌晚」。

白內障澆不熄熱情，今年78歲的邱美玉，今天起在基隆市文化中心展出油畫作品。圖／基...
白內障澆不熄熱情，今年78歲的邱美玉，今天起在基隆市文化中心展出油畫作品。圖／基隆市文化局提供
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白內障澆不熄熱情，今年78歲的邱美玉，今天起在基隆市文化中心展出油畫作品。圖／基隆市文化局提供
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白內障澆不熄熱情，今年78歲的邱美玉，今天起在基隆市文化中心展出油畫作品。圖／基隆市文化局提供
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白內障基隆

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