23年前航測圖已存在卻不是路？ 林右昌：當年違法開闢

2019-05-21 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市議員鄭愷玲今天市議會質詢時，拿出民國83年林務局航測圖指出，麥金路3巷在20多年前就已有存在的事實，為何不被認為是既成巷道。記者游明煌／攝影 分享 facebook 基隆市議員鄭愷玲今天上午市議會質詢時，拿出民國83年林務局航測圖指出，麥金路3巷在20多年前就已有存在的事實，為何不被認為是既成巷道，道路破損問題多年來始終無法改善解決，目前有傳言「市府已爭取到3千萬元，但地主不同意」，她要市長林右昌對此傳言證實是不是事實？林右昌表示，不可能，因為這條原本就不應存在，當年是違法開闢。

鄭愷玲說，壯觀里的麥金路3巷，目前地方有傳言說，「市府已爭取到3千萬元，但地主不同意」？請問市長此傳言是否為真？她並拿出民國83年林務局航測圖指出，麥金路3巷在20多年前就已有存在的事實，為何不被認為是既成巷道，道路多年來始終無法改善解決。

鄭愷玲表示，如果民眾在這條路發生意外狀況，生命財產受到威脅，受傷了要找誰？是哪個單位要負責任？如果地主要封路的話，造成民眾長期以來出入的道路不能通行，市府要怎麼解決？

林右昌說，這條路原本就不應該存在，但歷史的問題讓它存在，當年是違法開闢的道路，市府不可能現在有預算去執行，傳言不是事實。現在唯一可以解決的辦法有兩條路，第一就是地主捐出來，同意讓民眾通行，讓市府進去鋪設道路，但地主不一定願意；第二是市府畫成計畫道路，但徵收費很難計算，可能是天價。

工務處長張元良表示，當初是為了某個原因開闢，與大法官解釋的既成巷道要件不符。鄭愷玲說，她會再來了解地主是否願意捐出來，希望市府全力協助。