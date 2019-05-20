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鐵路高架化引爆戰火 陳歐珀與黃定和互扯誰沒做功課

2019-05-20 21:09聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭鐵路高架化建設引爆縣議員黃定和與立委陳歐珀戰火，黃定和今召開記者會指鐵路高架化一波三折，數度被中央退回可行性評估，期間並無陳立委所說「舊案送審」遭退，批評陳立委沒好好做功課；陳歐珀透過辦公室回應，黃定和參加國民黨立委初選在即，卻想利用似是而非的言論炒知名度，不隨之起舞。

陳的辦公室強調，今年2月交通部退回縣府去年12月送審的鐵路高架化可行性評估，其中一項理由就是要求縣府必須以新的審查要點規定，重提評估送審，很清楚，去年12月送審的案子就是「舊案」，諷刺是黃定和議員做錯了功課。

對於兩人爭議，縣政府表示，前前後後送了5次鐵路高架化可行性評估，雖然去年2月交通部修正新的「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」，要求各縣市政府爭取鐵路高架建設，必須改以新的審查作業要點製作可行性評估送審。

但當時前代理縣長陳金德認為，新審查要點細鎖繁雜，縣府前後已花了近千萬元多次做可行性評估，所以去年底就不再花錢，整理之前被退的評估資料，也就依照舊的評估審查要點規定，於去年12月送可行性評估到中央審查，但今年2月再被退回。

黃定和日前登記參加國民黨立委黨內初選時針對陳歐珀開砲，他以鐵路高架計畫案為例，做不做就是中央的一句話，不要一再修改刁難，讓縣政府花冤枉錢重做評估、修正，身為宜蘭唯一的立委「該罵就罵、該翻桌就翻桌」，竟然不敢發聲。

陳歐珀事後透過臉書回應，說出「鐵路高架做不做，只要中央一句話」這句話的人，代表不了解鐵路高架建設遇到的問題，只會空口批評別人沒做事。

陳說，交通部對於交通計畫有一致性的審查標準，就像是交論文或專題報告一樣，有固定格式要求。交通部審查委員今年2月認為縣府提出的財務計畫執行有問題，加上其它內容未依新的標準送審，因而未能通過。

陳歐珀臉書說，有人為了自己的立委初選，故意避重就輕、將責任全數推給中央，這樣真是為了縣民好嗎？勿淪為政治口水。

黃定和今召開記者會表示，從頭到尾，根本沒有所謂的「舊案送審」造成鐵路高架可行性評估未通過的事，請陳立委好好做功課，了解事實再發臉書，不講還好，一講下去，當立委不及格。

陳歐珀辦公室表示，縣府有沒有以「舊案送審」（以舊的審查要點送審），很多報章媒體都有報導，交通部今年2月退回的理由也要求以新的要點重做評估，所以縣府最近才編列重新評估的預算，部長林佳龍月前到宜蘭會勘時也強調，請縣府必須依照新的要點提出可行性評估，這麼清楚的事，是黃議員沒有好好做對功課。

宜蘭鐵路高架化建設引爆縣議員黃定和與立委陳歐珀戰火，黃定和召開記者會指出，鐵路高...
宜蘭鐵路高架化建設引爆縣議員黃定和與立委陳歐珀戰火，黃定和召開記者會指出，鐵路高架化可行性評估數度被中央退回，期間並無陳立委所說「舊案送審」遭退。陳歐珀辦公室諷刺，黃定和參加國民黨立委初選在即，想利用似是而非的言論，炒知名度。 圖/本報資料照
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陳歐珀鐵路高架化國民黨

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