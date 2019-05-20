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宜蘭童玩節電子護照開賣 國中小學生多次入園只要100元

2019-05-20 11:33聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭國際童玩節的電子童玩護照今天開賣，全國國中小學生及縣民只要100元，非常超值...
宜蘭國際童玩節的電子童玩護照今天開賣，全國國中小學生及縣民只要100元，非常超值。記者戴永華/攝影
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宜蘭國際童玩節去年推出無紙化的童玩護照，進場出示手機QRCODE，可不限次數入園暢遊，廣受好評。2019宜蘭國際童玩藝術節電子童玩護照，今天起受理線上申辦，縣民及全國中小學生優惠只要100元。

縣長林姿妙強調，今年童玩節內容全面「蛻變」升級，增加星光場主秀及水舞，加量不加價，上網買童玩護照非常超值。

宜蘭國際童玩藝術節7月6日至8月18日將在冬山河親水公園登場，為期44天。今年童玩節票價平日券250元、假日券350元，但是全國國小及國中生、設籍宜蘭縣民或身分證號碼開頭為G的縣籍民眾，多次入園的電子護照優惠只要100元。

縣文化局指出，民眾上童玩節官網依指示操作購票，必須上傳個人3個月內半身臉部正面清楚照片電子檔，線上刷卡付款，電子護照辦理成功後，童玩護照QR code電子票券將寄送至申辦人指定的電子信箱。

若不熟悉線上操作，6月1日至6月23日每周二到周日、早上10點至下午5點，在宜蘭縣文化中心及羅東文化工場一樓大廳，有專人協助民眾申辦電子童玩護照。

護照系統需人工審核後，系統通知付款，購票系統將於7月5日上午10點關閉，須中午12點前完成繳費，否則視同無效。線上購票系統https://ticket.yicfff.tw/

宜蘭國際童玩節的電子童玩護照今天開賣，全國國中小學生及縣民只要100元，非常超值...
宜蘭國際童玩節的電子童玩護照今天開賣，全國國中小學生及縣民只要100元，非常超值。記者戴永華/攝影
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