基隆嶼要開放登島了 一起上島找「11個基隆」

2019-05-19 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆嶼上也有不少動物生態供觀賞，圖為岩鷺。圖／基隆鳥會提供 分享 facebook

「台灣龍珠」基隆嶼即將開放民眾登島參觀，到基隆嶼玩甚麼？基隆鳥會常務理事沈錦豐昨說，除了欣賞海天美景、遠眺台灣本島，動植物生態也很豐富。島上還有「11個基隆」，遊客可以看看能找到幾樣，讓遊程更有趣。

基隆嶼早年是軍事管制區，2001年曾開放登島遊覽，後來因為碼頭一再被颱風毀壞封島。市府在2017年爭取經費修繕，原定去年開放，結果颱風又攪局，碼頭、步道受損，再次整條預計最快下月開放。基隆嶼比照龜山島營運模式，登島每人收100元，搭船費用另計。

基隆鳥會長期在基隆嶼做生態調查，相關資料是市府製作基隆嶼生態解說牌重要素材。市府交通旅遊處將在開放登島前，完成解設牌設置，讓民眾不只看熱鬧，更能看門道。

沈錦豐說，玩基隆嶼原本可以看到「10個基隆」，近期又在島上發現基隆天胡荽，變成「11個基隆」。原先10個基隆為從海上欣賞基隆山、基隆港、基隆市、踏上基隆嶼及在島上尋找6個以基隆為名的植物，包括基隆蠅子草、基隆筷子芥、基隆早熟禾、基隆短柄草、基隆澤蘭和基隆野山藥。

基隆鳥會表示，鳥會及合作夥伴10多年的統計，發現基隆嶼島上植物超過140種，分析原因為離本島近，物種散播容易，加上島嶼高低起伏大，形成多樣微棲地環境。日前還發現1株在日本列為瀕危植物的日本翻白草，令人驚喜。

基隆嶼因地形特殊，植物種類不少，讓動物能賴以生存，因此種類也不少，目前已知有1級保育類遊隼在島上繁殖，也有成群白腹鰹鳥在北側岩壁棲息，岩鷺及藍磯

鶇則是島上「原住民」，比較令人擔心的外來種家八哥也由本島擴散到基隆嶼定居。

昆蟲部分除了稀有的遷移性種類亞東細蟌、長尾蜻蜓、紅脈蜻蜓、燕藍灰蝶及紋黃蝶，還有多種寄主關係動植物，如雙標紫斑蝶和羊角藤、旖斑蝶和鷗蔓、絨毛芙蓉蘭等，都是生物多樣性很好的解說題材。