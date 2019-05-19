飛行傘立案登記難？ 體育署：法令清楚由地方政府受理

2019-05-19 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



針對業界抱怨，國內無動力飛行場的申請合法立案仍處於灰色地帶，體育署全民運動組長呂忠仁表示，中央2014年訂定「無動力飛行運動業輔導辦法」，對場地、專業人員、保險及獎勵都有輔導規範，辦法第十條也規定，縣市政府得很該辦法訂定自治法規或補充規定，很清楚，業者是要向地方政府申請飛行場登記證。

呂忠仁表示，就輔導辦法的法令面來看，應該向地方政府受理申請；就實務面來看，全台14處飛行場條件不同，有的位於海邊、有的是盆地或縱谷，環境不同所牽動的氣流也不同，體育署很難針對場域訂定全國統一規範。

呂忠仁說，無動力飛行傘是很好的運動，近年吸引國內外遊客享受飛翔的樂趣，值得推廣，他們最近會邀請地方政府與業者討論，把問題釐清，最近業者在申請時若遇有困難，也會出面與地方政府協商，現階段以輔導業者為主。

他建議，縣市政府比較了解當地狀況，針對場地條件與營運管理的部分，應由地方另訂詳細規範，而且中央「無動力飛行運動業輔導辦法」沒有罰則，如果地方政府要訂自治條例，也可討論是否把罰則也訂在裡面。

呂忠仁說，「業者自律很重要」，明明不能飛行的天氣，絕對不能為了賺錢讓遊客冒險飛行，目前全國有幾個飛行場地基地都做得不錯，中央與地方可以一起協助業者進一步取得場地的合法登記。