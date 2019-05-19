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外澳飛行傘基地全台模範生 法令限制至今「妾身未明」

2019-05-19 16:16聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭縣外澳飛行傘基地每年的來客數1萬多人次，設備及安全管理嚴謹，算是「全台模範生...
宜蘭縣外澳飛行傘基地每年的來客數1萬多人次，設備及安全管理嚴謹，算是「全台模範生」，但也因法令限制，至今尚無法立案。 圖/本報資料照
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宜蘭縣外澳飛行傘基地每年的來客量一萬多人次，遊客數全台居冠，且業者管理嚴謹，體育署與縣政府前往查核都符合規定，算得上是飛行業界「模範生」，卻因政府對於申請設立的法源未明，致使這座很受歡迎的飛行傘基地尚未取得合法立案。

全國6個縣市、共14處飛行傘基地，日前不時傳出墜落意外。宜蘭縣外澳飛行傘基地每年來客量一萬多人次，經營十幾年來，是全台年遊客量最多的飛行場基地，長年來在業界建立不錯的口碑。

體育署每年與縣政府半年的查核都合格，業者該取得的專業載飛員，助理指導員與指導員的證照都有，也都幫遊客投保責任險。

查核人員表示，外澳飛行傘業者挑選場地注意安全性，外澳基地臨海，有固定的起飛場及降落場，海風相對安全性高，且業者更嚴格要求不是晴天就不飛;教練除了須取得一般飛行員證照以外，還必須取得更嚴格的證照才能載客飛行，傘具平均約兩年換一次，確保遊客安全。

縣政府教育處體健科也肯定外澳飛行基地的人員、場地及設備符合標準，甚至吸引外縣市飛行傘業界前來觀摩。

但受理申請立准駁單位的處於灰色地帶，吳姓業者表示，中央訂「輔導」辦法，是輔導業者，不是管理辦法，所以就飛行場部分無法向中央申請合法登記；至於縣市政府也沒有訂出自治條例等遊戲規則，難以向地方政府申請合法登記。

無動力飛行傘在中央是體育署全民運動組掌管，縣市政府是教育處體健科，中央在103年訂定「無動力飛行運動業輔導辦法」，其中對於場地、專業人員、保險及獎勵都有規範，辦法中的第十條規定，直轄市、縣市政府得依辦法規定，訂定自治法規或補充規定，目前只有屏東縣政府訂自治條例受理業者提出立案申請。

宜蘭縣外澳飛行傘基地每年的來客數1萬多人次，設備及安全管理嚴謹，算是「全台模範生...
宜蘭縣外澳飛行傘基地每年的來客數1萬多人次，設備及安全管理嚴謹，算是「全台模範生」，但也因法令限制，至今尚無法立案。 圖/本報資料照
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飛行傘體育屏東縣政府

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