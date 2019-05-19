最美鳳凰木枝幹斷裂 不排除整棵鋸掉

2019-05-19 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



鳳凰木枝幹還沒斷裂前，火紅的花十分豔麗。圖／讀者提供 分享 facebook

花蓮美崙浸信會前一排路樹都是鳳凰木，但位於路口最大的一棵約有50年的鳳凰木，由於自然老化及病蟲害的影響，加上連日大雨，其中一大支幹因無法支撐重量突倒下。花蓮市公所表示，目前已請樹木專家評估，擔心未來還有可能再斷裂倒塌，因此不排除整株鋸除，以免砸傷來往行人車輛，也呼籲民眾近期不要在樹木10公尺內停車。

民運里里長林美靜說，該棵鳳凰木原先呈現「Y」字型，有鐵板支撐2、3年，疑似枝幹重量太重，右邊的枝幹昨突然掉落，幸好當時樹下沒有人車，否則後果不堪設想。其實早在三個月前有發現樹木健康出問題並通報，最近花開的正茂盛，吸引許多民眾佇足欣賞拍照，但木質脆化後無法支撐重量而倒塌，有人說是「最後美麗的綻放」，大呼很可惜，同時呼籲民眾近期不要在該樹附近停放車輛。

花蓮市公所農業及景觀發展課長洪國山表示，這棵鳳凰木推估樹齡有4、50年，由於樹木本身自然老化，還有病蟲害，加上連日大雨而枝幹斷裂，目前已請樹木專家評估，擔心未來再斷裂砸傷行人車輛，因此不排除整棵鋸除。 至於附近的鳳凰木樹齡較年輕，大約差了10年，評估並沒有倒塌的危險。