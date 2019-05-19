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最美鳳凰木枝幹斷裂 不排除整棵鋸掉

2019-05-19 16:13聯合報 記者王思慧 ╱即時報導

鳳凰木枝幹還沒斷裂前，火紅的花十分豔麗。圖／讀者提供
鳳凰木枝幹還沒斷裂前，火紅的花十分豔麗。圖／讀者提供
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花蓮美崙浸信會前一排路樹都是鳳凰木，但位於路口最大的一棵約有50年的鳳凰木，由於自然老化及病蟲害的影響，加上連日大雨，其中一大支幹因無法支撐重量突倒下。花蓮市公所表示，目前已請樹木專家評估，擔心未來還有可能再斷裂倒塌，因此不排除整株鋸除，以免砸傷來往行人車輛，也呼籲民眾近期不要在樹木10公尺內停車。

民運里里長林美靜說，該棵鳳凰木原先呈現「Y」字型，有鐵板支撐2、3年，疑似枝幹重量太重，右邊的枝幹昨突然掉落，幸好當時樹下沒有人車，否則後果不堪設想。其實早在三個月前有發現樹木健康出問題並通報，最近花開的正茂盛，吸引許多民眾佇足欣賞拍照，但木質脆化後無法支撐重量而倒塌，有人說是「最後美麗的綻放」，大呼很可惜，同時呼籲民眾近期不要在該樹附近停放車輛。

花蓮市公所農業及景觀發展課長洪國山表示，這棵鳳凰木推估樹齡有4、50年，由於樹木本身自然老化，還有病蟲害，加上連日大雨而枝幹斷裂，目前已請樹木專家評估，擔心未來再斷裂砸傷行人車輛，因此不排除整棵鋸除。 至於附近的鳳凰木樹齡較年輕，大約差了10年，評估並沒有倒塌的危險。

鳳凰木原產於馬達加斯加，每到五、六月就會綻放鮮豔的紅花，因此也常與蟬鳴並列為畢業的象徵物；鳳凰木的樹型十分獨特，樹冠橫展如鳳凰展翅，加上樹葉濃密，適合遮陰。鳳凰木屬落葉植物，冬季葉片會完全脫落，翌年再次長出嫩葉。

鳳凰木枝幹斷裂，讓許多民眾感到可惜，直說是「最後美麗的綻放」。圖／花蓮市民運里里...
鳳凰木枝幹斷裂，讓許多民眾感到可惜，直說是「最後美麗的綻放」。圖／花蓮市民運里里長林美靜提供
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鳳凰木疑似支撐不住，導致枝幹斷裂。記者王思慧／攝影
鳳凰木疑似支撐不住，導致枝幹斷裂。記者王思慧／攝影
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兩三年前就用鐵板支撐該棵鳳凰木，昨才貼上警告標語，提醒民眾勿在10公尺內停車。記...
兩三年前就用鐵板支撐該棵鳳凰木，昨才貼上警告標語，提醒民眾勿在10公尺內停車。記者王思慧／攝影
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避免鳳凰木突倒下壓傷人車，花蓮市公所已設置三角錐。記者王思慧／攝影
避免鳳凰木突倒下壓傷人車，花蓮市公所已設置三角錐。記者王思慧／攝影
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該棵鳳凰木呈現「Y」字型生長，樹幹歪斜。記者王思慧／攝影
該棵鳳凰木呈現「Y」字型生長，樹幹歪斜。記者王思慧／攝影
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