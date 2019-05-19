台東中小企業水餃宴 讓弱勢歡度溫馨五月天

2019-05-19 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東市長張國洲（左）肯定「出出實驗坊」陳彥廷（右）等業者的愛心。記者羅紹平／攝影 分享 facebook

台東市今天中午有場讓人心暖的公益活動，結合台東地區多家餐廳、當舖等業者，各自動員員工親友合力包了3000顆水餃，並搭配紅白蘿蔔湯，招待華山基金會與人安基金會的弱勢長者食用，讓弱勢歡度溫馨五月天。

這場公益活動由「出出實驗坊」業者陳彥廷發起「溫馨五月水餃宴」，結合特昇機車行、CHLOE CHEN、honeyDANIELS florist、WISH TREE香氛蠟燭、丸八餐廳、通融當鋪、凱祥電器行、台東後山團、THE GAYA HOTEL潮渡假酒店一同出力出資舉辦。陳彥廷表示，他是返鄉的北漂青年，用「取之於社會，回饋予大眾」理念，舉辦這場公益活動。

今天上午10點，各業者就動員員工與親友數十人合力包水餃，隨後志工們立即下鍋煮水餃及湯品。雖然天氣炎熱，志工們揮汗做善事，臉上呈現的是愉悅神情，因長輩們吃得滿足，他們準備活動的辛勞，就一掃而空。

受邀出席的台東市長張國洲表示，限於公部門人力財力有限，非常感謝出出實驗坊及參與的民間業者出錢出力合辦這麼有意義的活動，也呼籲有愛心的商家或團體都能投入社會福利工作，讓社會中施恩與感恩良性循環，讓台東市處處都有愛。