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一雙醫療的手假日捲袖淨灘 感動村民「這天使哪來的」

2019-05-19 13:45聯合報 記者戴永華╱即時報導

陽大附醫治療師發起成立生態保育推廣社，號召醫療人員投入淨灘，該院副院長張克昌也非...
陽大附醫治療師發起成立生態保育推廣社，號召醫療人員投入淨灘，該院副院長張克昌也非常認同並且響應撿拾垃。 圖/陽大附醫生態保育社提供
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3名力行環保的陽大附醫女治療師在院內成立生態保育推廣社，利用假日號召醫療人員到海邊淨灘，逐漸影響更多人參加，連副院長張克昌得知後也捲袖投入。今天社團號召一群人在壯圍鄉海邊默默撿拾垃圾時，被村民發現驚訝又感動，趕忙跑去告訴村長開了發財車，載飲料來慰勞這群白衣天使。

陽大附設醫院鼓員工成立社團，大部分都是球類運動或合唱等娛樂性社團，但是幾位未婚女治療師郭虹吟、曹振絜及魏貝旬發起成立的卻是生態保育推廣社，她們不但成立公益性社團，還在醫院推廣海洋環保、節能減碳觀念。

郭虹吟是社長，她從自身做起，自備環保餐具，儘量不用一次性塑膠用具，平常也不吃魩仔魚，影響到現在所有職能治療師也都自備餐具，響應投入海洋淨灘。

今天社團在壯圍鄉海邊舉辦淨灘活動，吸引近30人參與，大部分都是醫院護理師與治療師帶著家人一起參加。發起人之一曹振絜，母親林秀鳳是家扶基金會社資處長，她從小遺傳了母親的「雞婆」個性，今天帶著弟弟一起淨灘。

郭虹吟說，他們默默做，雖然每次只能完成一小部分，相信只要持續下去，一定可以影響更多人。陽大副醫副院長張克昌得知醫院員工做了有意義活動，上次淨灘也帶著太太一起參加，捲袖撿拾垃圾，也加油打氣。

今天淨灘時，竟然清出桌椅等大型廢棄物，連埋在沙堆裡的大魚網也被他們清掉，不一會兒清出一堆小垃圾山。附近村民看到很感動，立即跑去通報村長陳榮華載了飲料到場慰勞辛苦，與村民一起投入清理垃圾。

陳榮華感謝這群白衣天使，允諾日後如果有淨灘活動，告訴他一定號召更多村民共同參與維護海灘。

陽大附醫生態保育推廣社號召醫療人員，今天在壯圍海邊舉辦淨灘活動，連大型桌椅廢棄物...
陽大附醫生態保育推廣社號召醫療人員，今天在壯圍海邊舉辦淨灘活動，連大型桌椅廢棄物都被清掉，讓村民很感動。 圖/陽大附醫生態保育社提供
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陽大附醫生態保育推廣社號召醫療人員，今天在壯圍海邊舉辦淨灘活動，連大型廢棄漁網都...
陽大附醫生態保育推廣社號召醫療人員，今天在壯圍海邊舉辦淨灘活動，連大型廢棄漁網都被他們從沙堆裡挖出來清掉，讓村民很感動。 圖/陽大附醫生態保育社提供
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陽大附醫治療師發起成立生態保育推廣社，號召醫療人員脫下白袍，投入淨灘。 圖/陽大...
陽大附醫治療師發起成立生態保育推廣社，號召醫療人員脫下白袍，投入淨灘。 圖/陽大附醫生態保育社提供
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