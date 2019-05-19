4個花蓮女孩想讓家鄉更好 克服逆境上大學逐夢

2019-05-19 07:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮女中學生高婷萱、陳詩涵、林曉玟和曾璽，有的來自隔代教養家庭，有的父母是辛苦賺錢養家的勞工，她們克服逆境力爭上游，努力考取大學，未來的目標想當國小老師，或想為部落幼兒教育盡心力、甚至想成為台灣與東南亞的橋梁、當少年觀護員，目標不同，共通點都是一顆想為家鄉努力的心。

4名可愛小女生來自花蓮女中Owa Kaying（女孩女孩）社團，都是原住民學生，近日大學入學個人申請放榜，4人都考上心目中理想學校。

「我也想成為一名暖師」林曉玟考上國立台南大學教育系，她來自花蓮南區偏鄉，成長過程中遇到不少好老師，願意免費加班陪伴她到晚上6、7點，直到父母工作結束返家，甚至擔心她的安危送她回家，她深知偏鄉師資不足，選讀教育系就是想畢業回到家鄉，當一個好老師。

新二代曾璽父親是阿美族、母親是菲律賓籍，她從小和祖父母同住，一直自認是原住民族，直到國小四年級搬到都市隨父母同住，展開自我認同的追尋，她選擇暨南大學東南亞學系，想和母親家鄉的距離更近，成為台灣與東南亞溝通的橋梁。

同樣從小由祖父母照顧的高婷萱，深感原住民幼兒教育資源較為缺乏，高中時加入班導師溫毓華的公益兒童閱讀班，當志工讀繪本給幼兒聽，活潑有愛心的她考取國立台東大學幼兒教育系，她說，畢業後要回鄉投入幼兒教育，讓部落幼兒教育更好。