有人走入海就不見 宜蘭緊急救援中

2019-05-18 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣消防局今晚接獲海巡署轉報，晚上6點40分許在壯圍鄉濱海路2段後埤海灘，有民眾在釣魚時，同行的妻女看到一個性別不詳的人，走入海中就未上岸，之後不見人影，但在沙灘上留有一雙黑色鞋子。

除海巡署搜救，消防局緊急派員搶救中，並通知漁業電台轉知其他海上作業漁船協助，並協請警方協助搜尋中。