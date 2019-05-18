「稻時候．鄉愛一起」時尚秀 今邀民眾海邊聽歌

2019-05-18 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



花蓮縣豐濱鄉為推廣新社部落梯田景緻及海邊美食，自本月17日起一連4天舉辦首屆「稻時候．鄉愛一起」活動，要讓民眾身處海邊梯田聆聽音樂、品嚐美食，昨天活動首日邀請星光二班女歌手安歆澐擔任秀導，率領60名模特兒穿著部落風的衣著皮雕走秀，今天傍晚起將邀請原住民金曲歌手桑梅絹、王宏恩、吳耀福等人現場演唱，讓民眾大飽耳福。

昨天開幕式縣長徐榛蔚親自出席，她表示聽到新社海浪、看到田中稻浪令人心曠神怡，她除了要推廣花蓮山美之美，也要讓文化藝術同步展翅高飛，感謝嫁做花蓮媳婦的安歆澐參與，還有部落耆老、青年的全力幫忙，讓第一屆時尚秀辦的多采多姿，呼籲民眾一起來體驗豐濱的文化及美食。