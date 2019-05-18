「稻時候．鄉愛一起」時尚秀 今邀民眾海邊聽歌
花蓮縣豐濱鄉為推廣新社部落梯田景緻及海邊美食，自本月17日起一連4天舉辦首屆「稻時候．鄉愛一起」活動，要讓民眾身處海邊梯田聆聽音樂、品嚐美食，昨天活動首日邀請星光二班女歌手安歆澐擔任秀導，率領60名模特兒穿著部落風的衣著皮雕走秀，今天傍晚起將邀請原住民金曲歌手桑梅絹、王宏恩、吳耀福等人現場演唱，讓民眾大飽耳福。
昨天開幕式縣長徐榛蔚親自出席，她表示聽到新社海浪、看到田中稻浪令人心曠神怡，她除了要推廣花蓮山美之美，也要讓文化藝術同步展翅高飛，感謝嫁做花蓮媳婦的安歆澐參與，還有部落耆老、青年的全力幫忙，讓第一屆時尚秀辦的多采多姿，呼籲民眾一起來體驗豐濱的文化及美食。
「稻時候．鄉愛一起」活動自本月17日起，在台11線公路46.3公里附近的水稻田上舉辦，第一天進行「稻秧時尚秀」，第二天傍晚舉辦「原音大聲唱」，第三天邀請民眾一同「享食原味」，由金鐘獎主持人、「陶甕百合春天」主廚陳耀忠，搭配亞洲料理金牌林諾凡，運用當地當季鮮美的飛魚、旗魚、芋頭等材料做出道地美食，第四天以「大聲說我愛你」活動結尾，邀約情侶、夫妻、母女、父子檔大膽說出情話，讓愛傳到大海彼端。
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