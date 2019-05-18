親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國中會考／寫作測驗考「青銀同居」 北部考生：不難

白髮人送黑髮人 80歲馬如龍慟22歲外孫車禍過世

台灣體育總會主辦 全台6千舞者台中以舞會友

2019-05-18 17:08聯合報 記者黃寅╱即時報導

今天凌晨雖然下起了大雨，但來自全台6000名的舞蹈愛好者無懼風雨，一早齊聚在台中市圓滿劇場，當終於看到雨勢在活動前漸漸停歇，大家的心情隨之放晴，並在音樂的帶動下，放開心胸盡情展現。每個人都在汗水淋漓下，再次體會了舞蹈帶給大家的歡樂和暢快。

這場「全國舞藝展演」由台灣體育總會舉辦，理事長鄭鄭錦洲、副理事長、立委許淑華和全台土風舞 、排舞、元極舞、太極拳、國際標準舞、中東肚皮舞、瑜珈、柔力球及活力健康舞等8個舞蹈單項組織齊聚一堂；大家以舞會友，是該會的年度盛事。

理事長鄭錦洲指著台上的土風舞表演說，他們每一種不同的衣服顏色代表一個縣市，大家平日跳同樣的舞，此時趁著大會師，共聚一堂表演，「感覺更不一樣」。

來自基隆的鄭錦洲感謝教育部和「基隆的女兒」台中市盧秀燕大力支持，讓大家有這麼好的場地。許淑華也說，這樣的活動不僅展現舞技，也促進了當地的旅遊和觀光活動，並帶動景氣。

教育部體育署全民組副組長趙昌恕指出，希望熱愛舞蹈的朋友們把這份熱情帶給周遭的家人、朋友，讓他們一起出來運動。

坐著輪椅的舞者邱美慧說，以往也參加合唱團，但舞蹈更花體力，尤其在舞台上能展現不一樣的自己，讓她感覺自己亮麗的一面。

由台灣體育總會舉辦的「全國舞藝展演」，有來自全台的六千名舞蹈愛好者齊聚一堂以舞會...
由台灣體育總會舉辦的「全國舞藝展演」，有來自全台的六千名舞蹈愛好者齊聚一堂以舞會友。記者黃寅／攝影
分享
由台灣體育總會舉辦的「全國舞藝展演」，有來自全台的六千名舞蹈愛好者齊聚一堂以舞會...
由台灣體育總會舉辦的「全國舞藝展演」，有來自全台的六千名舞蹈愛好者齊聚一堂以舞會友。記者黃寅／攝影
分享
由台灣體育總會舉辦的「全國舞藝展演」，有來自全台的六千名舞蹈愛好者齊聚一堂以舞會...
由台灣體育總會舉辦的「全國舞藝展演」，有來自全台的六千名舞蹈愛好者齊聚一堂以舞會友。記者黃寅／攝影
分享
立委許淑華也是台灣體育總會副理事長，她一到場就引起許多舞者爭相和她合影。記者黃寅...
立委許淑華也是台灣體育總會副理事長，她一到場就引起許多舞者爭相和她合影。記者黃寅／攝影
分享
由台灣體育總會舉辦的「全國舞藝展演」，有來自全台的六千名舞蹈愛好者齊聚一堂以舞會...
由台灣體育總會舉辦的「全國舞藝展演」，有來自全台的六千名舞蹈愛好者齊聚一堂以舞會友。記者黃寅／攝影
分享
由台灣體育總會舉辦的「全國舞藝展演」，有來自全台的六千名舞蹈愛好者齊聚一堂以舞會...
由台灣體育總會舉辦的「全國舞藝展演」，有來自全台的六千名舞蹈愛好者齊聚一堂以舞會友。記者黃寅／攝影
分享

許淑華教育部基隆

相關新聞

宜蘭鐵路通車100周年 蒸汽火車下個月要來了

2019-05-18 13:12

有毅力學童！ 跑步1年減重14公斤 圓夢讀軍校

2019-05-18 00:02

水上計程車遭反彈 基市府再溝通

2019-05-17 23:47

媽祖護會考 遶境經過考場將「肅靜」

2019-05-17 23:44

麥金路違規左轉安樂路 基隆每天告發20多件

2019-05-17 23:22

花蓮新興路支線施工 部分路段即日起封閉

2019-05-17 23:16

到花蓮2圖書館借書 送棒球賽門票

2019-05-17 23:13

神父有愛讓出宿舍 整修成復健站 嘉惠部落

2019-05-17 23:10

錄音室開麥了 東縣長錄7原民語

2019-05-17 23:05

太麻里金崙高架橋下造林復育 綠意漸生

2019-05-17 22:27

600名國小生同遊 花蓮舞鶴園區成最佳水保教室

2019-05-17 20:21

基市長夫人講海馬先生故事 幼兒驚呼：爸爸也孵小孩？

2019-05-17 16:00

影／紙做的鼓打不破嗎？宜蘭傳藝解謎

2019-05-17 14:08

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00

水上計程車衝擊基隆漁業？議員：讓子彈飛久一點

2019-05-17 14:52

愛偏鄉神父讓出宿舍 部落不用再等車、等人、等復健

2019-05-17 14:05

台東「TTStudio聲音部落」啟用 饒慶鈴錄7大原民問候語

2019-05-17 12:07
看更多

熱門文章

高雄路現天坑！病灶抓半天 韓國瑜推路平遇危機

2019-05-18 10:00

捷運三鶯延伸八德段可行性研究 交通部今審議通過

2019-05-17 17:39

苗栗西濱後龍路段 槽車起火

2019-05-18 09:05

少女胡茵夢單車照太驚艷！成鹿港攝影展大亮點

2019-05-18 07:47

雲林六房媽祖明天「搬新家」 郭台銘將專程來相送

2019-05-18 14:23

警察大學爆A型流感群聚事件 88名師生確診流感

2019-05-17 17:21

北港飛龍團典藏的百年刺繡龍身 可望列為國家古物保存

2019-05-17 19:30

高雄六合路塌陷處查不出原因 高市府下午先封填

2019-05-17 17:51

阿里山下大雨 阿里山公路再度中斷林鐵支線停駛

2019-05-18 12:12

六房媽過爐明天早上6點發炮過爐 斗南警規劃替代道路

2019-05-18 09:47

宜蘭鐵路通車100周年 蒸汽火車下個月要來了

2019-05-18 13:12

金門晚間雷電交加 43年歷史的呂氏宗祠遭雷擊毀損

2019-05-18 01:06

發大財！高樹鳳梨外銷佔全國三分之一 公所邀民眾免費嚐

2019-05-17 17:19

楊英風、貝聿銘相繼辭世 2人傑作工藝文化館成南投地標

2019-05-17 22:30

荔枝椿象襲捲彰化縣 員林火車站和校園都有蟲蟲危機

2019-05-18 16:05

麥金路違規左轉安樂路 基隆每天告發20多件

2019-05-17 23:22

影╱台東校園「菩提樹」生出水？民眾：好像真的一樣！

2019-05-18 11:48

台南首件漁電共生專區 審查結果：退件再修正

2019-05-17 19:27

影／苗栗復刻版鐵馬進香到北港 今雨中出發

2019-05-18 08:32

影／標哥顏清標搭藍寶堅尼跑車體驗賽車快感 他說刺激

2019-05-18 12:50

輕軌二階車廂購置爭議 韓國瑜：若查有不法送辦

2019-05-17 17:36

下水道破洞或積泥過多 高市砸重本清淤大作戰

2019-05-17 23:19

影／通霄海水養殖專區爭取年底標租 擬推「魚電共生」

2019-05-17 21:51

爭取竹東河濱公園設親子遊戲區 家長不必往新竹市跑

2019-05-17 17:41

台南市美術館成人氣打卡點 知名「寶島長春圖」將登場

2019-05-17 22:32

擔心氣爆危機居民抗議 中油管線工程喊卡

2019-05-17 18:04

新豐坑子口橋路基塌陷 封閉搶修中

2019-05-18 11:44

新豐鄉及竹北淹水 國軍在泥水中協助災後復原

2019-05-18 11:27

海洋風電第二階段今開工 台灣首座達商業規模離岸風場

2019-05-18 11:03

台中國中罷凌案後續 議員問調查進度只有半張A4

2019-05-17 17:32

影╱侯友宜也用念力？發功讓掌上無人機起飛

2019-05-18 12:47

捷運三鶯延伸八德 交通部通過 拚年底政院核定

2019-05-17 22:50

防暴雨形成「天坑」！ 北市議員要求加強探測不明管線

2019-05-17 21:47

北市僅10條劣路 議員：與民眾認知差距大

2019-05-17 23:39

真不是蓋的 台南義消救災能力測驗蟬聯特優

2019-05-18 15:28

呂洞賓廟捐7輛救護車 消防局：柯P很重視到院前救護

2019-05-18 13:34

美食新天地／烤肉飯．丼飯噴香 肉量驚人 食客爆滿

2019-05-18 00:09

媽祖護會考 遶境經過考場將「肅靜」

2019-05-17 23:44

提早半年 台中東興路全線通車

2019-05-17 23:48

同性伴侶看這裡！ 5月24日來新北登記送這些小禮物

2019-05-17 18:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top