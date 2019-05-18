台灣體育總會主辦 全台6千舞者台中以舞會友

2019-05-18 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



今天凌晨雖然下起了大雨，但來自全台6000名的舞蹈愛好者無懼風雨，一早齊聚在台中市圓滿劇場，當終於看到雨勢在活動前漸漸停歇，大家的心情隨之放晴，並在音樂的帶動下，放開心胸盡情展現。每個人都在汗水淋漓下，再次體會了舞蹈帶給大家的歡樂和暢快。

這場「全國舞藝展演」由台灣體育總會舉辦，理事長鄭鄭錦洲、副理事長、立委許淑華和全台土風舞 、排舞、元極舞、太極拳、國際標準舞、中東肚皮舞、瑜珈、柔力球及活力健康舞等8個舞蹈單項組織齊聚一堂；大家以舞會友，是該會的年度盛事。

理事長鄭錦洲指著台上的土風舞表演說，他們每一種不同的衣服顏色代表一個縣市，大家平日跳同樣的舞，此時趁著大會師，共聚一堂表演，「感覺更不一樣」。

來自基隆的鄭錦洲感謝教育部和「基隆的女兒」台中市盧秀燕大力支持，讓大家有這麼好的場地。許淑華也說，這樣的活動不僅展現舞技，也促進了當地的旅遊和觀光活動，並帶動景氣。

教育部體育署全民組副組長趙昌恕指出，希望熱愛舞蹈的朋友們把這份熱情帶給周遭的家人、朋友，讓他們一起出來運動。