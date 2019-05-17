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水上計程車遭反彈 基市府再溝通

2019-05-17 23:47聯合報 記者吳淑君／基隆報導

基隆市府推水上計程車，停靠點選在正濱漁港引發漁民反彈，市議員有人憂心衝擊漁業，有人覺得不錯，可讓子彈再飛久一點。市府產發處長林青海說，他們會和在地漁民、居民再溝通。

市長林右昌曾說，基隆港、市如果能多個交通運具，對市港觀光休憩或居民交通，都會有滿大幫助，基隆港務分公司委託專業單位評估中。

基隆正濱漁港色彩屋和阿根納造船廠都是熱門景點，許多人期盼走水路從海上親近景點。 ...
基隆正濱漁港色彩屋和阿根納造船廠都是熱門景點，許多人期盼走水路從海上親近景點。 圖／謝志煌提供
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水上計程車一處停靠點選在正濱漁港，漁民擔心會影響漁船進出、衝擊漁業，覺得不滿。市府澄清港公司要在正濱漁港小型船渠旁設置非固定船班臨時停靠點，不是卸魚、加油或加冰作業區，不影響漁民作業及補給運作。

市議員張淵翔說，正濱漁港周邊有許多新興景點，阿根納造船廠也要活化，基隆觀光正在成形，可能和傳統產業衝突，應讓在地居民了解基隆未來的改變。他覺得可讓子彈飛久一點，充分溝通後，氣氛對就對了。

張顥瀚說，台灣是海島國家，基隆是海港城市，但大家離海好遠。正濱漁港旁懷舊碼頭有色彩屋、吉古拉和燒烤，很適合像外國擺幾張桌椅，喝飲料吃燒烤看夕陽。可和漁民溝通，漁港法修正一起推動。

產發處長林青海表示，會和漁民、居民再溝通，讓他們不因轉變而害怕。以色彩屋為例，本來16棟有5棟不願意上色，後來覺得應該加入，讓整體更美觀更好，解除疑慮自然而然就會接受，他會努力去溝通。

基隆港漁民正濱漁港

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