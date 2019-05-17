600名國小生同遊 花蓮舞鶴園區成最佳水保教室

2019-05-17 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



農委會水土保持局花蓮分局斥資上千萬元整修「花蓮瑞穗舞鶴水土保持戶外教室」，今天邀縣內6所學校約600名學童前往認識園區，並以活潑的水土保持互動闖關遊戲，讓小朋友輕鬆學習水保知識與防災知識。

這是舞鶴水保教室今年初整修重新開放後，成為絕佳的水保教育基地，今天舉辦重新開園後首場大型活動，水保花蓮分局邀請大榮、見晴、光復、富源、瑞穗及舞鶴6所學校共600名學童參與，由東華大學教授陳紫娥及水保局人員提供專業解說與導覽。

小朋友邊走邊逛園區內的茶葉標本區、土壤沖蝕區、水土保持草類觀察區、邊坡穩定與生態工法、邊坡治理工法等示範設施，花蓮分局準備

水保大解密、水保小高手、認識園內植物、水保大救援及繪本導讀等互動遊戲，藉由多元化學習方式，增加學童水土保持知識與學習意願。

水保局花蓮分局長陳淑媛說，舞鶴水保戶外教室過去一直是縣內重要的水土保持教育基地，歷經多次颱風侵襲後經整修，今年完成，並以嶄新風貌重新開放。