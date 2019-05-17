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600名國小生同遊 花蓮舞鶴園區成最佳水保教室

2019-05-17 20:21聯合報 記者王燕華╱即時報導

農委會水土保持局花蓮分局斥資上千萬元整修「花蓮瑞穗舞鶴水土保持戶外教室」，今天邀縣內6所學校約600名學童前往認識園區，並以活潑的水土保持互動闖關遊戲，讓小朋友輕鬆學習水保知識與防災知識。

這是舞鶴水保教室今年初整修重新開放後，成為絕佳的水保教育基地，今天舉辦重新開園後首場大型活動，水保花蓮分局邀請大榮、見晴、光復、富源、瑞穗及舞鶴6所學校共600名學童參與，由東華大學教授陳紫娥及水保局人員提供專業解說與導覽。

小朋友邊走邊逛園區內的茶葉標本區、土壤沖蝕區、水土保持草類觀察區、邊坡穩定與生態工法、邊坡治理工法等示範設施，花蓮分局準備

水保大解密、水保小高手、認識園內植物、水保大救援及繪本導讀等互動遊戲，藉由多元化學習方式，增加學童水土保持知識與學習意願。

水保局花蓮分局長陳淑媛說，舞鶴水保戶外教室過去一直是縣內重要的水土保持教育基地，歷經多次颱風侵襲後經整修，今年完成，並以嶄新風貌重新開放。

陳淑媛表示，舞鶴水保戶外教室是一處結合生態、地質、遊憩和水土保持教育功能的戶外教室，生態也很豐富，希望透過園區內各項水土保持設施，讓民眾更了解水保的重要性，歡迎各學校機關預約參訪，將安排專人進行導覽解說。

水保局花蓮分局整修舞鶴水土保持戶外教室，今年重新開放，今天邀縣內國小學童參訪，認...
水保局花蓮分局整修舞鶴水土保持戶外教室，今年重新開放，今天邀縣內國小學童參訪，認識園區。圖／花蓮分局提供
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水保局花蓮分局整修舞鶴水土保持戶外教室，今天舉辦活動，讓外界更認識這座水保基地。...
水保局花蓮分局整修舞鶴水土保持戶外教室，今天舉辦活動，讓外界更認識這座水保基地。圖／花蓮分局提供
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水保局花蓮分局整修舞鶴水土保持戶外教室，今年重新開放，今邀縣內國小學童參訪，認識...
水保局花蓮分局整修舞鶴水土保持戶外教室，今年重新開放，今邀縣內國小學童參訪，認識園區。圖／花蓮分局提供
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水保局花蓮分局整修舞鶴水土保持戶外教室，今年重新開放，今邀縣內國小學童參訪認識園...
水保局花蓮分局整修舞鶴水土保持戶外教室，今年重新開放，今邀縣內國小學童參訪認識園區。圖／花蓮分局提供
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水保局花蓮分局整修舞鶴水土保持戶外教室，今年重新開放，今天邀縣內國小學童參加趣味...
水保局花蓮分局整修舞鶴水土保持戶外教室，今年重新開放，今天邀縣內國小學童參加趣味水保闖關，認識園區。圖／花蓮分局提供
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水保局花蓮分局整修舞鶴水土保持戶外教室，今年重新開放，今邀縣內國小學童闖關，認識...
水保局花蓮分局整修舞鶴水土保持戶外教室，今年重新開放，今邀縣內國小學童闖關，認識園區。圖／花蓮分局提供
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