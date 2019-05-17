水上計程車衝擊基隆漁業？議員：讓子彈飛久一點

2019-05-17 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆港務分公司正委託做水上計程車可行性研究評估，其中一個停靠點選在正濱漁港卸貨區，引發漁民反彈，市議員日前考察，今天在市議會討論，有人憂心衝擊漁業，有人覺得不錯，市議員張淵翔建議，讓子彈再飛久一點，等氣氛對了就對了。

為何在思考水上運具，市長林右日曾說，是因為基隆港周邊和基隆市連結在一起，如果能有多一個交通運具，對市港觀光休憩或居民交通，會有滿大的助益。

但許多漁民擔心水上計程車其中一個停靠點，選在正濱漁港卸貨區，會影響漁船進出，衝擊漁業，引發漁民不安和不滿。

市議員張淵翔說，正濱漁港周邊有許多新興景點，阿根納造船廠也要活化了，大方向看來基隆的觀光正在成形，這些有可能和傳統產業產生衝突，漁民居民認知需要慢慢轉型，急不得，應讓在地居民了解基隆未來的改變，不然市府和市議員會受到很多的指責。

產發處報告白紙黑字也寫得很清楚，不影響漁民作業補給運作，但是話說回來，如果有影響到漁民作業，請產發處務必要讓居民了解。產發處手上有二三個大案子要推，壓力很大，他覺得水上計程車不急，這案子讓子彈再飛久一點，充份溝通後，氣氛對了就對了。

張顥瀚議員指出，台灣是海島國家，基隆是海港城市，但大家離海好遠。他提出一個想法，正濱漁港旁的懷舊碼頭，有色彩屋、吉古拉有燒烤，那個地方可擺幾張桌子椅子，喝啤酒吃燒烤看夕陽，國外很多漁港有這樣的案例，懷舊碼頭也有這樣的潛能，可以再和漁民溝通，協助漁港法修正一起來推動。