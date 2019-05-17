愛偏鄉神父讓出宿舍 部落不用再等車、等人、等復健

2019-05-17 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



羅東聖母醫院看到偏鄉困境，設置寒溪復健站。圖／羅東聖母醫院提供 分享 facebook 真是感心！宜蘭縣大同鄉寒溪村位在偏鄉部落，住民以山區農務勞動為主，常有關節等毛病，需要看診與復健，但就醫路途遠、班車少，等車、等看診、等復健，往返市區，往往要耗掉大半天。

羅東聖母醫院看到偏鄉困境，設置寒溪復健站，而復健站位在天主堂旁，原來是神父的宿舍，神父讓出宿舍當復健站，嘉惠部落居民。

「從今天開始，他們再也不必煩惱等車、等人、等復健！」復健站開張了，羅東聖母醫院長馬漢光昨天主持揭牌，感謝很多貴人相助，成就美事，為交通不便、行動困難的寒溪村民打造一個「小而美、溫馨又便利的復健站。

聖母醫院今天表示，復健站周一到周五上午9點到12點看診與復健，有復健師進駐服務，村民不用再奔波了。

羅東聖母醫院並指出，院方從2003年6月起，深入偏鄊解決偏鄉民眾的需求，在海拔1200公尺的大同鄉四季村成立全臺灣最高海拔的「四季復健站」，每天來自四季、南山等部落的村民，在結束農作勞務後分分來復健站報到，因為長時間的山上勞動，部落村民亟需復健醫療的協助，最遠還有來自梨山的病患。

同時，因為醫療的需求、因為民眾的呼喚，隔年2004年羅東聖母醫院再成立南澳鄉南澳復健站，為偏鄉民眾服務奉獻。