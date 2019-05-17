親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

天候不佳...金門機場大爆滿 滯留逾500名旅客吵翻天

國防靠美國 發財靠中國：澳洲守得住南太平洋？

愛偏鄉神父讓出宿舍 部落不用再等車、等人、等復健

2019-05-17 14:05聯合報 記者羅建旺╱即時報導

羅東聖母醫院看到偏鄉困境，設置寒溪復健站。圖／羅東聖母醫院提供
羅東聖母醫院看到偏鄉困境，設置寒溪復健站。圖／羅東聖母醫院提供
分享
真是感心！宜蘭縣大同鄉寒溪村位在偏鄉部落，住民以山區農務勞動為主，常有關節等毛病，需要看診與復健，但就醫路途遠、班車少，等車、等看診、等復健，往返市區，往往要耗掉大半天。

羅東聖母醫院看到偏鄉困境，設置寒溪復健站，而復健站位在天主堂旁，原來是神父的宿舍，神父讓出宿舍當復健站，嘉惠部落居民。

「從今天開始，他們再也不必煩惱等車、等人、等復健！」復健站開張了，羅東聖母醫院長馬漢光昨天主持揭牌，感謝很多貴人相助，成就美事，為交通不便、行動困難的寒溪村民打造一個「小而美、溫馨又便利的復健站。

聖母醫院今天表示，復健站周一到周五上午9點到12點看診與復健，有復健師進駐服務，村民不用再奔波了。

羅東聖母醫院並指出，院方從2003年6月起，深入偏鄊解決偏鄉民眾的需求，在海拔1200公尺的大同鄉四季村成立全臺灣最高海拔的「四季復健站」，每天來自四季、南山等部落的村民，在結束農作勞務後分分來復健站報到，因為長時間的山上勞動，部落村民亟需復健醫療的協助，最遠還有來自梨山的病患。

同時，因為醫療的需求、因為民眾的呼喚，隔年2004年羅東聖母醫院再成立南澳鄉南澳復健站，為偏鄉民眾服務奉獻。

羅東聖母醫院表示，寒溪部落設立復健站，雖然不論是經費短絀也好，相關證明、地目變更等行政困難也罷，都在過程中增添挑戰，但感謝天主的護佑及前任院長徐會棋醫師的堅持，許多貴人襄助，終於完成不可能的任務，尤其是振興醫院的資金挹注，更是最後成就寒溪復健站的重要關鍵，希望羅東聖母醫院的到來，為他們的醫療及復健帶來新希望。

聖母醫院今天表示，寒溪復健站周一到周五上午9點到12點看診與復健，有復健師進駐服...
聖母醫院今天表示，寒溪復健站周一到周五上午9點到12點看診與復健，有復健師進駐服務，村民不用再奔波了。圖／羅東聖母醫院提供
分享

羅東偏鄉

相關新聞

水上計程車衝擊基隆漁業？議員：讓子彈飛久一點

2019-05-17 14:52

影／紙做的鼓打不破嗎？宜蘭傳藝解謎

2019-05-17 14:08

台東「TTStudio聲音部落」啟用 饒慶鈴錄7大原民問候語

2019-05-17 12:07

主打香草慢活酒店開幕 吸引遊客放鬆度假

2019-05-17 07:43

奉獻花蓮54載 傅若望神父喜領身分證

2019-05-16 23:58

姜子寮山步道整修後 遭指不接地氣

2019-05-16 23:30

來台奉獻半世紀 瑞士神父傅若望今成正港台灣人

2019-05-16 17:53

影／為愛他從蘭嶼到嘉義水上建舟 環保募款

2019-05-16 15:30

影／像跑車一樣 宜蘭龍舟競速型飆速有看頭

2019-05-16 14:27

改善光線及動線 光復第一市場今早改建落成

2019-05-16 12:42

台南離譜雙S型黃線 網友虧：這是北宜公路？

2019-05-16 10:23

慈善協會前進花蓮偏鄉 10萬助學金捐卓樂國小

2019-04-11 20:47

影╱海軍敦睦艦隊環島抵蘇澳港 開放兩天

2019-03-29 12:17

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

屏東九旬阿婆賣「甜酒釀」 恐挨罰3萬元

2019-05-16 18:06

高雄剛鋪好的路竟塌了！養工處：地下有不明坑洞

2019-05-17 11:50

肇事率少4成4 桃市拍板取消雙向四線道內側禁行機車

2019-05-16 17:16

防範汛期積水 高市府清疏下水道數萬公尺

2019-05-16 18:24

影／午後暴雨！南投驚傳砂石車受困河道 落石砸毀2車

2019-05-16 20:24

屏大校徽抄襲事件將入校史 百萬授權金全數捐公益

2019-05-16 15:57

嘔吐、腹瀉不舒服 斗六高中驚傳住宿生集體不適

2019-05-16 16:22

竹市「東門辦桌、作夥呷飯」18日登場 明起封街管制

2019-05-16 17:32

抓到了！萬丹畜牧場偷排廢水 環保局：最重罰200萬

2019-05-16 22:32

晚上不怕肚子餓！無現金交易便利店進駐嘉縣府

2019-05-16 16:26

影╱恐怖的大型車內輪差及視覺死角 苗栗監理站設體驗區

2019-05-16 17:38

解決基金公路逢假日就塞 將先拆除基金二路分隔島

2019-05-16 21:26

金門年度盛事迎城隍 封街8小時辦繞境遊行

2019-05-16 20:05

台南祕境水岸自行車道全長90公里 增藝術牆打卡

2019-05-17 10:11

「新北吳彥祖」議員上節目 網友酸：頭髮像邱毅

2019-05-17 08:16

淡水舊納骨塔變危樓 遷移自費家屬反彈

2019-05-16 19:51

中橫公路114年開始復建要100億 科技偵測先行

2019-05-17 12:54

影／為愛他從蘭嶼到嘉義水上建舟 環保募款

2019-05-16 15:30

嘉義市黃花市集再度登場 穿黃衣抽大獎

2019-05-16 16:45

台2線速限從60降到40 防止蝙蝠寶寶被「路殺」

2019-05-16 21:09

電腦課消失？家長憂孩子輸人一截 其實屏東要這麼做...

2019-05-16 21:25

頭屋中油加油站前雙黃線禁回轉 議員批全國加油最貴

2019-05-16 19:54

高市282對同性伴侶要辦結婚登記 戶所平常心送祝福

2019-05-17 10:47

桃市取消「四車道內側禁行機車」 330條道路將適用

2019-05-16 23:15

揪甘心！怕大雨弄髒反射鏡 新竹暖心阿伯冒雨沿路擦

2019-05-17 10:48

當國中會考遇到媽祖遶境 媽祖將退讓「靜音通過」

2019-05-17 10:48

為禮貌吵架！蔣月惠氣到下跪 遭主席嗆：有種來咬我

2019-05-17 14:36

高雄木柵「雪白教堂」走入歷史 重機具下周進駐拆除

2019-05-16 19:31

新桃電廠送電渴望園區計畫 台電動工居民阻撓反對

2019-05-16 18:44

打通青青草原連絡道瓶頸 竹市元培街148巷拓寬工程動工

2019-05-16 16:24

八德一號社宅上梁 鄭文燦取消行程花敬群快閃

2019-05-16 15:55

議員黃捷等人有異議！高雄市性平教育自治條例擱置

2019-05-16 20:25

妹島和世設計！ 台中綠美圖5月22日開標

2019-05-16 23:16

來台奉獻半世紀 瑞士神父傅若望今成正港台灣人

2019-05-16 17:53

高雄大林蒲遷村 市府5月底前成立專案辦公室

2019-05-16 19:48

屏東偏鄉小農村導入生態旅遊 醜小鴨變黑天鵝

2019-05-17 07:44

柯文哲專案報告 議員：不會把你當小學生

2019-05-16 23:11

9旬婦賣自製甜酒釀 恐罰3萬

2019-05-16 23:04

台中綠川、柳川後續工程 拆水泥、要透水

2019-05-16 23:13

姜子寮山步道整修後 遭指不接地氣

2019-05-16 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top