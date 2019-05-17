主打香草慢活酒店開幕 吸引遊客放鬆度假

2019-05-17 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



健康、養生旅遊風潮興起，花蓮主打香草產業的君達集團成功轉型，與新加坡豐隆集團旗下千禧國際酒店集團，攜手打造台灣首家以有機香草為主軸的綠色生態度假勝地，合作成立的秧悅千禧酒店昨開幕，君達集團董事長尹純綢表示，酒店結合有機農場，主打有機無毒體驗，相信能吸引想要放鬆的旅客。

花蓮今年有3家高端酒店開幕，除吉安鄉秧悅千禧酒店，還有今年3月開幕的瑞穗春天國際觀光酒店，以及預計年底營運、設在花蓮市的潔西艾美酒店。

君達集團董事長尹純綢說，花蓮好山好水，有豐富自然景觀吸引許多觀光客到訪，雖然有花蓮各家業者競爭，但酒店最大優勢就是主打香草七感療癒，讓旅客放鬆度假，更是全世界主打花園景觀、食品有機無毒，正好搭上現在遊客希望能慢活的生活態度，相信能提供品質好的服務。

尹純綢表示，酒店前身是1987年創辦的君達休閒農場，以定點家庭式度假模式為主軸，有住宿房間、露營區等，當年由傳統的一棟旅店轉變為景觀綠地場域，再決定以香草為主題，轉型成為香草休閒農場，歷經30年來努力，目前種植近20種有機香草，並發展出精油、有機農食等相關產品。

目前君達集團跟65戶有機認證農戶簽約，另有百餘戶採策略聯盟，讓入住遊客可享用花蓮在地有機食材，甚至跟農戶直接互動，也可跟飯店或農戶下訂單，將有機食材宅配到府。