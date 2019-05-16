台南上空有飛機灑藥？市府：假訊息

2019-05-16 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



近來台南市傳出本月15日到25日上空會有飛機灑藥，台南市政府今澄清絕無此事，指出這段期間仍可正常外出，請市民不要受錯誤資訊影響。

台南市府表示，農政單位針對蛾類防治，不論中央或地方，過去都未採用「飛機灑藥」方式來進行害蟲防治，此次不實傳聞，請民眾勿信也勿傳。